Novi natjecatelj u utrci za Tudora: Čeka li ga i drugi dobar posao u Italiji?

Umjesto do lipnja 2024. godine Igor Tudor je napustio Olympique Marseille . Već se u jeku loše završnice sezone pretpostavljalo da će do toga doći, a predsjednik kluba Pablo Longoria je na konferenciji za medije to i potvrdio. "Prihvatili smo i poštovali želju našeg trenera Igora Tudora da ne nastavimo avanturu sljedeće sezone", rekao je Longoria.

Ipak, veliki europski poslovi nisu gotovi za bivšeg trenera Hajduka. Dobar posao mogao bi ga čekati i u Italiji, čiji ga mediji u posljednje vrijeme povezuju s Juventusom , a prema posljednjim informacijama Nicola Schiare u igru bi se mogla uključiti i Atalanta.

GALERIJA Za Antu Rebića u Milanu je gotovo: Talijanski mediji najavljuju transfer

Tudor je već surađivao sa sportskim direktorom Atalante Tonyjem D'Amicom i u izvrsnim su odnosima, a ostanak Gasperinija na klupi kluba iz Bergama, na kojoj je gotovo sedam godina, od 14. lipnja 2016., nije siguran iako mu ugovor ističe tek za godinu dana. Ukoliko se odluči povući već ovoga ljeta, moguće je da će Tudor doći među prve kandidate za upražnjenu poziciju.

Pod Tudorovim vodstvom Marseille je kolo prije kraja francuskog prvenstva osigurao treće mjesto koje donosi plasman u kvalifikacije za Ligu prvaka. Subotnje gostovanje na Korzici kod Ajaccia bit će posljednja, 48. službena utakmica u kojoj će 45-godišnji Tudor voditi momčad iz Marseillea, na čije je čelo došao u srpnju 2022. umjesto Argentinca Jorgea Sampaolija.

VEZANI ČLANCI:

U dosadašnjih 47 utakmica Tudor je s Olympiqueom ostvario 27 pobjeda, uz sedam remija i 13 poraza. U Ligi prvaka je s dvije pobjede i četiri poraza francuska momčad završila na posljednjem mjestu u skupini s Tottenhamom, Eintrachtom i lisabonskim Sportingom, a u Kupu Francuske je nakon pobjeda nad Rennesom i Paris Saint-Germainom, Olympique ispao u četvrtfinalu na jedanaesterce od drugoligaša Annecyja.

VIDEO Subašić poručio za naslov prvaka: 'Ne trebaju me zvati, doći ću ja sam'