VIDEO: BORBA GODINE

Novi kralj boksa: Crawford u epskom meču srušio Canela i ispisao povijest u Las Vegasu

Boxing: Canelo vs Crawford
Foto: Joe Camporeale/REUTERS
14.09.2025.
u 09:26

Terence "Bud" Crawford ostvario je povijesni podvig pobjedivši Saula "Canela" Alvareza jednoglasnom odlukom sudaca u Las Vegasu. U najiščekivanijem boksačkom meču godine, Amerikanac je postao apsolutni prvak super srednje kategorije, preuzevši sve četiri glavne titule od meksičke superzvijezde

Pred rekordnih 70.000 gledatelja na Allegiant stadionu, Terence "Bud" Crawford (42-0) detronizirao je Saula "Canela" Alvareza (63-3-2) i postao novi apsolutni prvak super srednje kategorije. Nakon dvanaest rundi, suci su jednoglasnom odlukom proglasili pobjedu Amerikanca, bodujući meč 116-112, 115-113 i 115-113. Ovom pobjedom, 37-godišnji Crawford ispisao je povijest kao prvi muški borac u eri četiriju pojaseva koji je postao neprikosnoveni prvak u čak tri različite težinske kategorije. Bio je to trenutak koji ga je vinuo u panteon sportskih besmrtnika, a suze radosnice nakon proglašenja otkrile su svu težinu uspjeha.

Crawford je u meč ušao kao autsajder zbog skoka u dvije težinske kategorije, no od prvog gonga je pokazao zašto ga smatraju tehnički najpotkovanijim boksačem. Boksajući iz kontragarda, superiornom brzinom, kretanjem i obranom neutralizirao je Canelovu snagu. Njegovi precizni direkti i brze kontre konstantno su frustrirali meksičkog prvaka koji nije mogao nametnuti svoj ritam. Iako je Canelo imao svojih trenutaka pogađajući tijelo, Amerikanac je kontrolirao tempo i zatvorio meč dominantnom posljednjom rundom.

Događaj pod nazivom "Jednom u životu", promoviran od strane Zuffa Boxinga Dane Whitea, u potpunosti je opravdao očekivanja. Globalni prijenos putem platforme Netflix omogućio je milijunima da svjedoče sudaru dvaju velikana, a atmosfera u Las Vegasu bila je naelektrizirana. Ulog nije bio samo u pojasevima, već i u nasljeđu; pobjeda je Crawfordu donijela status najboljeg boksača generacije, dok je za Canela ovo bio tek treći poraz u karijeri, nakon onih od Floyda Mayweathera Jr. i Dmitrija Bivola.

Nakon meča, oba su borca pokazala iznimno poštovanje. "Canelo je veliki prvak. Moram mu skinuti kapu", izjavio je emotivni Crawford. Canelo je priznao poraz bez izgovora: "Crawford je sjajan, vješt borac. Preuzeo sam rizik." Na pitanje o mogućem revanšu, Meksikanac je ostavio vrata otvorenima. Crawford, koji će uskoro napuniti 38 godina, bio je neodređen oko svoje budućnosti, najavivši da će o sljedećim koracima odlučiti nakon razgovora sa svojim timom, ostavljajući boksački svijet u neizvjesnosti.
Boks Bud Crawford Canelo Alvarez

