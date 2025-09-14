Novi kralj boksa: Crawford u epskom meču srušio Canela i ispisao povijest u Las Vegasu

Pred rekordnih 70.000 gledatelja na Allegiant stadionu, Terence "Bud" Crawford (42-0) detronizirao je Saula "Canela" Alvareza (63-3-2) i postao novi apsolutni prvak super srednje kategorije. Nakon dvanaest rundi, suci su jednoglasnom odlukom proglasili pobjedu Amerikanca, bodujući meč 116-112, 115-113 i 115-113. Ovom pobjedom, 37-godišnji Crawford ispisao je povijest kao prvi muški borac u eri četiriju pojaseva koji je postao neprikosnoveni prvak u čak tri različite težinske kategorije. Bio je to trenutak koji ga je vinuo u panteon sportskih besmrtnika, a suze radosnice nakon proglašenja otkrile su svu težinu uspjeha.

Crawford je u meč ušao kao autsajder zbog skoka u dvije težinske kategorije, no od prvog gonga je pokazao zašto ga smatraju tehnički najpotkovanijim boksačem. Boksajući iz kontragarda, superiornom brzinom, kretanjem i obranom neutralizirao je Canelovu snagu. Njegovi precizni direkti i brze kontre konstantno su frustrirali meksičkog prvaka koji nije mogao nametnuti svoj ritam. Iako je Canelo imao svojih trenutaka pogađajući tijelo, Amerikanac je kontrolirao tempo i zatvorio meč dominantnom posljednjom rundom.

Događaj pod nazivom "Jednom u životu", promoviran od strane Zuffa Boxinga Dane Whitea, u potpunosti je opravdao očekivanja. Globalni prijenos putem platforme Netflix omogućio je milijunima da svjedoče sudaru dvaju velikana, a atmosfera u Las Vegasu bila je naelektrizirana. Ulog nije bio samo u pojasevima, već i u nasljeđu; pobjeda je Crawfordu donijela status najboljeg boksača generacije, dok je za Canela ovo bio tek treći poraz u karijeri, nakon onih od Floyda Mayweathera Jr. i Dmitrija Bivola.

Nakon meča, oba su borca pokazala iznimno poštovanje. "Canelo je veliki prvak. Moram mu skinuti kapu", izjavio je emotivni Crawford. Canelo je priznao poraz bez izgovora: "Crawford je sjajan, vješt borac. Preuzeo sam rizik." Na pitanje o mogućem revanšu, Meksikanac je ostavio vrata otvorenima. Crawford, koji će uskoro napuniti 38 godina, bio je neodređen oko svoje budućnosti, najavivši da će o sljedećim koracima odlučiti nakon razgovora sa svojim timom, ostavljajući boksački svijet u neizvjesnosti.