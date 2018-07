Nova tragedija u svijetu sporta: poginula bivša olimpijska pobjednica

Bivša olimpijska pobjednica u nordijskom skijanju Vibeke Skofterud (38) pronađena je mrtva na otoku St. Helena na jugu Norveške.

Nestanak olimpijske pobjednice i dvostruke svjetske prvakinja prijavljen je u noći sa subote na nedjelju. Beživotno tijelo nesretne Norvežanke pronađeno je nešto kasnije, a stradala je u nesreći s jet-skijem.

