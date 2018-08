Nova hrvatska medalja u Berlinu: Ristoski brončana

Hrvatska paraolimpijka Mikela Ristoski osvojila je treće mjesto u skoku u dalj u u kategoriji osoba s intelektualnim poteškoćama na Europskom paraatletskom prvenstvu u Berlinu.

Ristoski je u Berlin doputovala kao aktualna paraolimpijska pobjednica i svjetska prvakinja, međutim na europskom prvenstvu se nije uspjela uspeti na najvišu stepenicu pobjedničkog postolja. Na koncu je bila treća s rezultatom 5.52 metara što je 27 centimetara slabije od njezinog osobnog rekorda.

- Nisam razočarana s broncom. Već gotovo godinu dana vučem ozljedu pete skočne noge i to me je očito sputavalo da ostvarim bolji rezultat. Konkurencija je bila izuzetno jaka i kada je Poljakinja Karolina Kucharczyk postavila novi svjetski rekord tada je bilo očito da više ne mogu. Međutim, i kada sam ozlijeđena ja se uvijek s velikih natjecanja vraćam s odličjem. Ostaje mi da konačno saniram tu nezgodnu ozljedu petnog trna kako bi u iduću sezonu mogla ući potpuno spremna za izazove koji me očekuju za ostvarivanjem paraolimpijske norme - kazala je članica AK za osobe s invaliditetom Medulin.

Za Ristoski je to treća medalja na europskim prvenstvima nakon što je 2016. u talijanskom Grossetu 2016. bila druga, dok je dvije godine ranije u Swanseau bila zlatna.

Drugo mjesto u Berlinu je osvojila Portugalka Erica Gomes s rezultatom 5.68 metara, dok je zlato s novim svjetskim rekordom osvojila Poljakinja Karolina Kucharczyk preskočivši 6.14 metara. Sjajna Poljakinja je popravila svoj i svjetski rekord iz Lyona 2013. za pet centimetara.

Ristoski je osvojila sedmu medalju za Hrvatsku na EP-u Berlinu pri čemu treću broncu uz dva zlata i dva srebra.