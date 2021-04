Nogometaši izbezumljeni, 'posjetila' ih velika zvijer: 'Ma, to je bio Brozović'

Nogometaši Toronta zbog pandemije koronavirusa moraju igrati na Floridi kao domaćem travnjaku i nedavno su imali prilike susresti se tijekom treninfa s tamošnjom "domaćom životinjom" - aligatorom. Kojeg se povezalo s Marcelom Brozovićem, ni manje ni više.

Naime, vijest je obišla svijet i mnogi su imali nešto za reći na tu temu, ali talijanski novinar Tancredi Palmeri ipak je bio najdomišljatiji.

"Good for sprint training..." 🥵



An ALLIGATOR invaded a Toronto FC training session in Florida as they prepare for their CONCACAF Champions League quarter-final against Cruz Azul! 😳🐊 pic.twitter.com/JIcv8f02JB