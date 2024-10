Nogometaš Cityja otvoreno: Više igrača bilo je na zabavama na kojima smo pili, imali odnose i kršili covid-19 mjere

Benjamin Mendy, 29-godišnji nekadašnji francuski reprezentativac i bivši nogometaš Marseillea, Monaca i Manchester Cityja, oslobođen je prošle godine optužbi za silovanje i pokušaj silovanja.

Da je Mendy nevin odlučila je porota suda u Chesteru sastavljena od šest žena i šest muškaraca, a dok je predsjednica porote čitala presudu nogometaš se rasplakao.

Član francuske reprezentacije koja je 2018. godine bila svjetski prvak optužen je za silovanje 24-godišnjakinje u listopadu 2020., u svojoj vili, dok ga je 29-godišnjakinja optužila za pokušaj silovanja koje se navodno dogodilo na istom mjestu, dvije godine ranije.

Mendy je od početka odbacivao optužbe govoreći kako su susreti bili dobrovoljni s obje strane, a prošao je pravu kalvariju dok nije dokazao svoju nevinost. Sada se oglasio o svemu i prozvao Manchester City.

- Nekoliko igrača Cityja, uključujući i kapetana kluba, bili su prisutni na zabavama kojim sam prisustvovao i kojima sam bio domaćin. Svi smo pili alkohol, svi smo imali povremene odnose sa ženama. Svi smo prekršili covid-19 mjere. To ne opravdava moje ponašanje, ali smatram da nije u redu da me Manchester City izdvaja na način na koji je to učinio. Razlika između mene i ostalih igrača Cityja je u tome što sam ja lažno optužen za silovanje i javno ponižen - kazao je Mendy.

