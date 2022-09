Uz film i monografiju

VIDEO Noć hrvatskog tenisa: Mektić i Pavić izabrali najbolji događaj u bogatoj povijesti

- Pa, to je svakako Goranov Wimbledon, ali jednako i Čilićev US Open i Ivin Roland Garros. Ako tome pridodamo i osvajanje Davisova kupa i olimpijski finale parova u Tokiju, to bi bio moj Top pet - kazao je Mektić,