Njemačka svladala Austriju i plasirala se u polufinale nogometnog SP-a

Nogometašice Njemačke plasirale su se u polufinale Europskog prvenstva koje se igra u Engleskoj svladavši u četvrtfinalu Austriju sa 2-0 (1-0).

Golove za Njemačku postigle su Lina Magull (25) i Alexandra Popp (89).

Foto: LISI NIESNER/REUTERS Soccer Football - Women's Euro 2022 - Quarter Final - Germany v Austria - Brentford Community Stadium, London, Britain - July 21, 2022 Austria's Marina Georgieva looks dejected after the match REUTERS/Lisi Niesner Photo: LISI NIESNER/REUTERS

Njemačka će u polufinalu igrati protiv boljih iz utakmice Francuska - Nizozemska.

U srijedu se u polufinale plasirala i Engleska 2-1 pobjedom protiv Španjolske te će u polufinalu igrati protiv pobjednica susreta između Švedske i Belgije.

