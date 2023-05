Nizozemac nastavlja dominaciju: Verstappen pobjednik VN Miamija

Formula One F1 - Miami Grand Prix - Miami International Autodrome, Miami, Florida, U.S. - May 7, 2023 Red Bull's Max Verstappen after winning the Miami Grand Prix with second placed Red Bull's Sergio Perez and third Aston Martin's Fernando Alonso Pool via REUTERS/Chandan Khanna Photo: Chandan Khanna/REUTERS

