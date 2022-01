Nitko ne želi biti trener Evertona, odbio ih je čak i Wayne Rooney

Menadžer trenutačno pretposljednjeg sastava engleske nogometne druge lige, legendarni napadač Wayne Rooney (36) odbio je ponudu svog bivšeg kluba Evertona oko preuzimanja dužnosti prvog čovjeka struke na Goodison Parku.

Ranije ovoga mjeseca Everton je zbog niza loših rezultata otpustio Rafaela Beniteza te kao privremeno rješenje na klupu postavio još jednog svog bivšeg igrača Duncana Fergusona koji redovito ulijeće kao zamjenski trener kad netko dobije otkaz.

"Everton je razgovarao s mojim agentom i tražio intervju za upražnjeno mjesto, ali ja sam to odbio. Vjerujem kako ću jednom biti menadžer u Premier ligi i vjerujem kako sam 100 posto spreman za taj posao i ako jednog dana budem vodio Everton to će biti sjajno. No, trenutačno imam posla u Derby Countyju što mi je vrlo važno", kazao je Rooney.

Rooney je tijekom karijere dva puta bio član Evertona, prvi put od 2002. do 2004. godine kada je postao i najmlađi strijelac u povijesti Premier lige, a drugi put u sezoni 2017/18. U međuvremenu je postao legenda Manchester Uniteda te je najbolji strijelac u povijesti kluba s Old Trafforda.

Igračku karijeru završio je u Derbyju gdje je neko vrijeme bio igrač-menadžer, a sada je samo menadžer. Iako je zbog financisjkih problema Derbyju oduzet 21 bod, klub je s nekoliko dobrih rezultata pobjegao sa samog začelja ljestvice no još uvijek zaostaje osam bodova za Readingom koji drži posljednje mjesto koje osigurava ostanak u drugoj ligi.