Niko Kranjčar: Veliki sam protivnik društvenih mreža, sretan sam da sam odrastao u drugačijem okruženju

Bivši Vatreni i aktualni član stručnog stožera Hrvatske U-19, Niko Kranjčar, u razgovoru za Hrvatski nogometni savez otkrio je svoja razmišljanja o brojnim temama.

Niko se nakon sjajne igračke karijere posvetio trenerskom poslu.

- Ne prođe ni minuta da ne razmišljam o trenerskom poslu, jako sam posvećen tome. Svi mi koji radimo u hrvatskom nogometu imamo veliku odgovornost prema njemu. Mislim da je izvrsno što se sve veći broj reprezentativaca uključuje u rad HNS-a - rekao je Kranjčar i dodao:

- Imam sreću da sam odrastao uz prvog kapetana hrvatske reprezentacije, u mene je usađena emocija nošenja hrvatskog dresa i imam veliku potrebu to prenositi sljedećim generacijama. Temelj svega je ponos i čast igranja za hrvatsku reprezentaciju.

O današnjim mladima kaže:

- Veliki sam protivnik društvenih mreža, svjestan sam pritiska koji to izazva. Ne zavidim mladima, sretan sam da sam odrastao u drugačijem okruženju. Ali s tim s trebamo suočiti i to prihvatiti jer se stvari neće promijeniti. Moramo pomoći mladima da prođu kroz to razdoblje.

Što Hrvatska može na SP-u u Kataru?

- Vjerujem da Hrvatska može ponoviti finale, zaista u to vjerujem. Nedostaje Mandžukić ili napadač poput njega, ali dečki koji su došli u reprezentaciju donijeli su neku novu dimenziju. Stvari se moraju poklopiti na velikim natjecanjima. Imamo najuspješnijeg izbornika u povijesti Hrvatske, stožerni igrači još su tu. Na velikim natjecanjima odlučuju sitnice i zaista mislim da je ova reprezentacija spremna ponoviti rezultat. Srebro nije slučajnost, opet će se takav rezultat dogoditi.

Najdraži trenutak u karijeri?

- Svaki put kada bi igrala hrvatska reprezentacija. Uživao sam u svakom nastupu.

Što želi napraviti u budućnosti?

- Nemam na to odgovor. Dobio sam priliku učiti od ljudi koji su dugo godina u ovom poslu i vidjeti što su moje želje. Teško je nakon nogometne karijere odlučiti što želiš. Neki se vide, neki se ne vide. Ja sam još uvijek na vagi.