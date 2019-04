Niko Kovač uveo nove metode na treningu, igrači su to teško prihvatili

Nogometaši Bayerna propustili otići dortmundskoj Borussiji na četiri boda razlike. Naime, u posljednjoj utakmici 31. kola njemačke lige Bavarci u kod predzadnjeg Nürnberga igrali 1:1.

Vodeća momčad Bundeslige u sučevoj nadoknadila mogla je ostati i bez boda da je domaćin zabio iz kaznenog udarca. Tim Leibold je pogodio vratnicu.

Tri kola prije kraj prvenstva vodeći Bayern ima dva boda više od Borussije. Trener Niko Kovač nakon kiksa u Nürnbergu odlučio je postrožiti metode treninga.

Niko Kovač tormented his players in today's training: Sprints over the entire pitch length with very short breaks, sprints over about 15 meters with full throttle three times back and forth. The spontaneous exhausting session wasn't received with enthusiasm by the team [Bild] pic.twitter.com/Lx3Ci7rD9K