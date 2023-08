Nije dolazio na doping kontrole: Švedski tenisač (24) odlučio se umiroviti nakon što je dobio suspenziju

ZA 250 NAJBOLJIH

ATP će tenisačima jamčiti minimalnu plaću od 2024.

Za 2024. razine su postavljene na 300.000 dolara za prvih 100, 150.000 dolara za one koji su rangirani od 101. do 175. i 75.000 dolara za one između 176. i 250. mjesta na svijetu.