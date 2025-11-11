Nezaboravnoj ikoni su zbog porijekla osporavali da je iz Hrvatske, a sprovod je čekala 19 mjeseci

Legendarna doajenka hrvatskog sportskog novinarstva Milka Babović ostavila je neizbrisiv trag na ovim prostorima. Nezaboravna sportska novinarka i atletičarka dugo je bila televizijska komentatorica i stručna suradnica olimpijskih te eurovizijskih programa. Preminula je 2020. godine i čak 19 mjeseci čekala da se za njezinu urnu pronađe odgovarajuće mjesto. Bila je vrlo uspješna u atletici kojom se počela baviti 1945. godine, sa samo 17 godina. Kao članica Mladosti, bila je atletska reprezentativka Jugoslavije, dvaput svjetska studentska prvakinja u trčanju na 80 metara s preponama.

Na Europskom prvenstvu u Bernu, 1954., bila je peta na 80 metara s preponama. Uz to, 17 puta bila je prvakinja Jugoslavije, 27 puta rušila je državni rekord, a 26 puta bila je članica reprezentacije, dva puta prvakinja Balkana. Ljubav prema sportu nastavila je iskazivati i poslije karijere, kao sportska novinarka, a najveći trag je ostavila radom na Hrvatskoj televiziji. Jedna je od osnivačica i dugogodišnjih urednica sportske redakcije tadašnjeg TV Zagreb.

- Ja sam hrvatska sportašica iako su mi to neki zbog porijekla osporavali. Moji su korijeni odsvud, otac mi je bio Crnogorac, majka srijemska Njemica koja je djetinjstvo provela u Francuskoj. Očev otac, moj djed, ratovao je s Turcima pod Skadrom, djed po majci je bio austrougarski oficir koji je službovao u Zagrebu. Oca su ustaše tijekom Drugog svjetskog rata odvele u zarobljeništvo, nas su protjerali. Unatoč svemu, nikad mi na pamet nije palo da su to učinili Hrvati, učinili su to 'radikalni ljudi' kakvih, nažalost, ima uvijek i ima ih svugdje. Svašta smo kao obitelj prošli, ali to nikad nisam pripisivala ljudima određene nacionalnosti. Kako bih i mogla biti, kad ni sama nisam niti jedne određene narodnosti - opisala je Babović u jednom razgovoru.

Dan poslije svog 92. rođendana završila je u KB Dubrava zbog zdravstvenih tegoba, a tamo je dobila koronavirus. Umrla je samo dva mjeseca kasnije, krajem prosinca 2020. godine, ali je pokopana tek nakon 19 mjeseci. Urna s njenim posmrtnim ostacima više od godinu i pol je stajala u pogrebnom poduzeću čekajući da se riješe nesporazumi između njezine obitelji i Grada Zagreba. Problem je nastao zbog pandemije, smjene gradske vlasti koja je trebala dodijeliti mjesto, ali i kada je njezin nećak urnu s Mirogoja odnio u posmrtnu pripomoć, doznao je tada RTL. Na kraju su problemi srećom riješeni, te je Milka Babović svoje mjesto dobila u Aleji velikana za zagrebačkom groblju Mirogoj.