Nevjerojatno je psihički jaka, pa 12 puta u nizu je dobila treći set

Ulaskom u drugi tjedan i na drugom Grand Slam turniru zaredom Petra Martić još jednom je na sebe skrenula pozornost ne samo domaće nego i svjetske javnosti.

WTA ju je upravo nominirao, kao jednu od četiriju kandidatkinja, za igračicu koja je najviše napredovala u lipnju (i vi joj možete dati svoj glas na stranici WTA Toura), a posebno fascinira njezin niz od 12 pobjeda u trećem setu zaredom.

- Posljednji uspjesi Petre Martić za mene nisu iznenađenje. Manje mi je jasno kako igračica s takvim znanjem, potencijalom i tehnikom nije i prije ostvarivala bolje rezultate. Moguće je da su ozljede tome kumovale, ali ovo što Petra sad postiže meni je jedno normalno stanje s obzirom na njezinu kvalitetu. Očito se napokon posložilo sve što je potrebno: zdrava je, dobro je pripremljena i ima samopouzdanje. No, ovo nije njezin maksimum, mislim da Petra može biti još bolja - kaže Branimir Horvat, bivši tenisač, a sada trener i organizator teniskih priredbi, koji bi - nakon uspjeha Marinova dobrotvornog turnira - rado na Šalati organizirao i nekakav ATP Challenger.

Revitalizirati Šalatu

- Šalatu treba revitalizirati, ali to bez podrške Grada Zagreba nije moguće. Grehota je da se ondje ništa ne događa. Ovaj Marinov turnir bio je prvi pravi teniski događaj održan na Šalati još od dvoboja Davisova kupa s Velikom Britanijom u kojem sam i sam sudjelovao - napominje Horvat.

Provjerili smo, bilo je to u srpnju 1987. a Jugoslavija je izgubila s 0:3. No, vratimo se Petri. Ove je godine najbolja od naših i to ne samo od tenisačica nego i od tenisača.

- Taj njezin niz od 12 uzastopnih pobjeda u trećem setu najbolje govori o tome koliko je ona jaka i dobro pripremljena - i tjelesno i mentalno. Naprosto se puno tih kockica posložilo: ima znanje, tjelesno je spremna, puna je samopouzdanja, a uz to je potrebno imati i malo sreće kao i dobar tim. Petra i sama kaže da je njezina poljska trenerica Sandra Zaniewska iznimno zaslužna za uspjeh. Važan je taj klik između igrača i trenera - naglašava Horvat.

I dok je Petra ugodno, Marin Čilić je neugodno iznenađenje. Što se to događa s njim?

- Mi smo prema njemu stalno kritični jer znamo koliko može. Prava je šteta da on na travi, njegovoj možda i najboljoj podlozi, nije uspio napraviti preokret u sezoni. Ne znam koliko je za to kriva ona ozljeda koljena, ali iza njega je baš neugodan niz. Zamjetan je nedostatak samopouzdanja, ali vidi se, barem kako izgleda na terenu, da ni kondicijski nije pravi. Previše ovisi o servisu a to nije dobro. Servis je tu da vam pomogne, ali jako je važna i igra odostraga, kretanje - upozorava Horvat.

Sve ovisi o Marinu

Marin ima i hendikep da igra u vremenu kad igraju Federer, Nadal i Đoković.

- Slažem se. Svi smo očekivali da će mladi više učiniti, ali to je izostalo. Ova trojica imaju iskustvo, najbolje se prilagođavaju situacijama i najkonstantniji su. Ostali bljesnu u jednom meču, ali to nije dovoljno. No, kad je Marin u pitanju, najviše toga ovisi o njemu samome. On je dokazao da kad je u dobroj formi može pobjeđivati i najbolje - zaključio je Horvat.

