Zabrinjavajuć potez Nadala: Znači li ovo da Španjolac već danas odlazi u mirovinu?

Jedan od najboljih tenisača svih vremena Rafael Nadal sazvao je vlastitu novinsku konferenciju nakon finalnog dvoboja u Parizu, a mnogi zbog ovog poteza, i to s dobrim razlozima špekuliraju kako bi tada mogao objaviti da završava veličanstvenu karijeru.

Foto: ABACA/ABACA Exclusive - Rafael Nadal and his wife Xisca Perello leave their hotel for a quick dinner at l’Avenue, Avenue Montaigne, in Paris, France on June 4, 2022. Xisca seems stressed and impatient while waiting for Rafa to pose for photos in front of the restaurant. Photo by ABACAPRESS.COM Photo: ABACA/ABACA

Protiv Caspera Ruuda će tražiti svoj 14. naslov pobjednika Roland Garrosa i 22. naslov Grand Slam pobjednika, a tijekom cijelog turnira u Parizu pozornost su izazvale priče o mogućem umirovljenju s obzirom na sve češće probleme koje Španjolac ima sa stopalom.

Nedavno je španjolski novinar Angel Garcia govorio o tome kako bi se Nadal ubrzo mogao umiroviti jer više nema snage boriti se konstantnim ozljedama.

Foto: BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE Rafael "Rafa" Nadal lors de la demi-finale simple messieurs aux Internationaux de France de tennis de Roland Garros à Paris, France, le 3 juin 2022. © Bertrand Rindoff/Bestimage Rafael "Rafa" Nadal Day Thirteen of The 2022 French Open at Roland Garros in Paris, France, on June 3, 2022. Photo: BERTRAND RINDOFF PETROFF / BESTIMAGE/BESTIMAGE

No, nedugo zatim Nadalov ujak Toni opovrgnuo je te tvrdnje kazavši kako će Rafa nastaviti ganjati Grand Slam rekorde. Ipak, vidjet ćemo što će se dogoditi na tiskovnoj konferenciji nakon meča.

Budući da Nadal već ima službenu tiskovnu ATP konferenciju, neobičan je potez da je sazvao vlastitu zasebnu konferenciju za medije. Nadalovi obožavatelji na društvenim su mrežama ovaj potez prozvali zabrinjavajućim, znajući u kakvoj je boli.