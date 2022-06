Nadal nakon Roland Garrosa donosi šokantnu odluku? 'Jedna kost mu umire'

Puno se pisalo o velikom meču Rafaela Nadala i Novaka Đokovića u Roland Garrosu.

Puno je toga i bilo u igri, prvo mjesto Srbina na ATP ljestvici, još jedan potencijalni Grand Slam naslov za bilo kojeg, prestiž, rekordi... No Španjolac je pokazao zašto mu se tepa da je kralj zemlje.

French Open osvajao je 13 puta u karijeri, a vrlo je blizu još jednom naslovu. U četvrtfinalu je pobijedio Đokovića s 3:1 u setovima (6:2, 4:6, 6:2, 7:6 (4)).

Bio je to maratonski meč koji se igrao više od četiri sata. Publika je mogla uživati u teniskoj rapsodiji najboljih. Nadal je konstantno imao prednost, ali Novak je pokazao mentalnu snagu, nije se predavao iako su gledatelji bili protiv njega.

– Publika je preokrenula meč, ona je bila 99,9 posto na njegovoj strani i to je to. Oni su ga podigli u trenucima kad mu je to trebalo. Razočaran sam i ljut, ali moram prihvatiti poraz. Nije mi to ni prvi ni posljednji poraz. Imao sam ovako velikih i bolnih poraza u karijeri, znam što mi je činiti i kako se vratiti još jači. Ovakvi su mi porazi prilika da se dodatno motiviram – rekao je Đoković, koji će nakon poraza od Nadala izgubiti i prvu poziciju na ATP ljestvici. Past će na treće mjesto, ispred njega će ući Alexander Zverev i Daniil Medvjedev.

No bez obzira na to, mora mu se priznati da je sjajan. Od Wimbledona 2018. godine ima velebnu seriju na najvećim svjetskim turnirima. Od 15 odigranih turnira od tada do danas, Đoković je pobijedio na njih osam. Na Australian Openu ove godine nije igrao jer nije bio cijepljen pa nije imao priliku boriti se za titulu i parirati Nadalu kada su Grand Slam naslovi u pitanju.

Ovom pobjedom Nadal je smanjio Đokovićevu prednost u međusobnim susretima na 29:30, a napravio je i velik korak u utrci za najvećeg svih vremena.

Teško je, pa čak i bolno i nepravedno uopće pomisliti da bi u današnje vrijeme teniskih velikana poput Nadala, Đokovića i Federera samo jedan mogao biti iza kratice GOAT (najveći svih vremena). No brojke kažu da Nadal ima 21 Grand Slam naslov, a Đoković i Federer su ostali na 20. Tek ćemo vidjeti vidjeti hoće li se Španjolac odmaknuti za još koji korak.

– Ne znam što će se dogoditi nakon ovog turnira. Jako sam iskren prema svemu, nemam što skrivati u svojim godinama. S nogom je tako kako jest, a ako se ne nađe neko trajno rješenje, bit će teško nastaviti. U ovom trenutku rješenja nema. Ušao sam u polufinale, to mi daje snagu, ali vidjet ćemo što će se dalje događati. Ništa još nisam napravio, znam to. Ovo je bila tek pobjeda u četvrtfinalu. Moram održavati razinu tenisa na kojoj sam igrao – rekao je Nadal kojeg u polufinalu čeka Nijemac Alexander Zverev. On je u četvrtfinalu pobijedio Španjolca Carlosa Alcaraza sa 6:4, 6:4, 4:6, 7:6 (7).

No gledajući meč protiv Đokovića, koji je ipak prvi reket svijeta, Zverev bi trebao biti savladiva prepreka usprkos ozljedi stopala na koju se Nadal žali tijekom cijelog turnira. U srazu protiv Noleta valjda ga je bol poštedjela.

– Nisam vidio da je imao ikakvih problema. Nije me to uopće iznenadilo. Nije ovo prvi put da dva dana nakon što zbog ozljede jedva može hodati izađe na teren maksimalno fizički spreman. To je napravio puno puta u svojoj karijeri, tako da nisam nimalo iznenađen – rekao je Đoković o Nadalovu bolnom stopalu.

A Angel Garcia, novinar španjolske radio postaje COPE tvrdi da će se Rafael Nadal povući nakon Roland Garrosa.

- On ima praktično potpuno anesteziranu nogu kako bi mogao igrati u Parizu. Stopalo ga jako boli, a jedna kost ima nekrozu i praktički umire. Tražit će se rješenje, možda se i nađe, ali Nadal neće igrati nakon Pariza sve dok ne pronađe riješenje. Trpjet će posljedice, ali je smatrao da je Roland Garros vrijedan svega - rekao je Garcia koji je napisao knjigu o Nadalu.