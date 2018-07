Nema šale s Hrvatom: Niko Kovač pokazao zube zvijezdi Bayerna!

Niko Kovač od samog početka u Bayernu prionuo je poslu, želi stvoriti momčad koja će u narednoj sezoni osvajati trofeje.

Od prvog dana priprema bivši hrvatski izbornik nametnuo je žestok tempo, što su medijima otkrili i sami igrači.

– Treninzi su naporni i moram priznati da su dulji no što sam očekivao. No, Niko je donio neke nove stvari i vjerujem da će to sve biti dobro za nas, rekao je Arjen Robben.

Kovač slaže i igračku križaljku, već je doveo neke igrače, a glavne zvijezde ne misli pustiti iz kluba. I tu je došlo do prve iskrice.

Najbolji strijelac Bayerna Robert Lewandowski već neko vrijeme spominje da želi otići, a ta se priča intenzivirala prije dva dana kada su neki mediji prenijeli da će njegova želja za odlaskom biti uslišena. No, hrvatski strateg to je demantirao.

- Istina je da se Robert poigrava s odlaskom, ali jedna je stvar što on želi, a druga što mi želimo, oštro je rekao Kovač za Bild pa pokazao zube:

- Robert ima ugovor s našim klubom i mi smo ti koji odlučuju, a ne on.

Kovač je tako jasno pokazao svoj autoritet, a onda je i nahvalio Lewandowskog.

- Lewandowski je sinonim za uspjehe i golove i nastavit će to pokazivati u Bayernu, zaključio je hrvatski strateg pred kojim je najvažnija sezona u trenerskoj karijeri.

