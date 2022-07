Nekada je bio legenda tog sporta, a sada su mu zabranili dolazak

Legendarni australski golfer Greg Norman (67) nije dobio pozivnicu na proslavu 150. obljetnice održavanja najstarijeg svjetskog turnira, British Opena, kojega je osvojio dva puta (1986, 1993), a koji će se održati sljedećeg tjedna na terenima u Saint Andrewsu.

Norman je izvršni predsjednik LIV Golfa, nove serije turnira koja pokušava privući najbolje golfere svijeta bogatim nagradnim fondom kojega osigurava novcem iz Saudijske Arabije, a koji prijeti raskolom u svijetu golfa. Vodstva World Toura, baziranog u Europi, te PGA Toura, baziranog u SAD-u, zaprijetili su izbacivanjem iz članstva igračima koji prihvate poziv LIV Golfa za sudjelovanjem.

Foto: Hugo Philpott/NEWSCOM CEO of LIV golf Greg Norman drives a buggy during the second round of the inaugural LIV Golf event at the Centurion club in Hertfordshire on Friday, June 10, 2022.The event is 12 teams of four players competing over 54 holes for a prize pot of $25million dollars to the winning team. Photo by Hugo Philpott/UPI Photo via Newscom Photo: Hugo Philpott/NEWSCOM

“Možemo potvrditi kako smo kontaktirali Grega Normana kako bismo ga savjetovali da ne dolazi. Obilježavanje 150. godišnjice The Opena je veliki događaj za golf i želimo se osigurati da fokus ostane na proslavljanju našeg turnira i njegove ostavštine. Nažalost, ne vjerujemo kako bi to bio slučaj kada bi Greg došao. nadamo se kako će okolnosti u budućnosti biti takve da se i on može pojaviti”, objavili su organizatori.

Svi ostali živi pobjednici dobili su pozivnice na svečanu večeru koja će se održati uoči početka turnira.

Iako umirovljen, Norman je imao namjeru zatražiti i dopuštenje za nastip na ovogodišnjem turniru, što kao bivši pobjednik ima pravo, ali je njegov zahtjev i za time odbijen.

Prošloga mjeseca u Londonu je održan prvi turnir u organizaciji LIV Golfa te je pobjednik Južnoafrikanac Charl Schwartzel osvojio četiri milijuna dolara, dok će pobjednik British Opena osvojiti 2.5 milijuna dolara.