Najbolji svih vremena postao treći sportaš milijarder! Ni teška nesreća nije ga zaustavila

Američki golfer Tiger Woods postao je milijarder i on je treći sportaš koji ima imovinu procijenjenu na najmanje milijardu dolara (950 milijuna eura), piše časopis "Forbes".

Unatoč ozljedama, skandalima i neuspjesima nakon kojih je ipak uslijedio trijumf, 46-godišnji Woods zadržao je svoju nadmoć kao jedan od sportaša s najboljom zaradom, zaradivši preko 1,7 milijardi dolara plaće, potpora i drugih prihoda tijekom svoje 27-godišnje karijere— više nego bilo tko drugi koje je Forbes pratio.

Forbes sada procjenjuje njegovu neto vrijednost na najmanje milijardu dolara, na temelju njegove životne zarade, što ga čini jednim od samo tri poznata milijardera sportaša. Ostali su NBA superzvijezda LeBron James, koji je svoju slavu i bogatstvo iskoristio preuzimanjem vlasničkih udjela u brojnim tvrtkama, i Michael Jordan, koji je postigao deset znamenki nakon što se umirovio, zahvaljujući pravovremenom ulaganju u NBA Charlotte Hornetse.

Foto: Kyle Rivas/NEWSCOM Tiger Woods plays the ninth hole in the first round during the PGA Championship at Southern Hills Country Club in Tulsa, Oklahoma on Thursday, May 19, 2022. Photo by Kyle Rivas/UPI Photo via Newscom Photo: Kyle Rivas/NEWSCOM

Woods je također uspio stići do ove brojke iako je navodno odbio unosnu ponudu da se pridruži LIV golf seriji.

Greg Norman, direktor novoformirane golf serije, koja je nastala uz financijsku potporu Saudijske Arabije i koja se natječe s PGA-om, rekao je prije nekog vremena za "Washington Post" da je Woodsu ponuđen visok deveteroznamenkasti broj za igranje u LIV seriji, ali je 46-godišnji Amerikanac odbio ponudu.

Forbes je na svojoj web stranici napisao da Woodsove novčane nagrade predstavljaju manje od deset posto imovine, a većinu svog bogatstva stekao je sponzorskim ugovorima i ulaganjima u druga područja.

Woods je do 2012. deset godina zaredom bio na poziciji sportaša koji najviše zarađuje, a među najplaćenijim sportašima ostao je i nakon nekoliko skandala i prometnih nesreća. Tako je u posljednjih 12 mjeseci, iako se oporavio od teške prometne nesreće i jedva da je igrao na turnejama, zaradio čak 68 milijuna američkih dolara (64,6 milijuna eura).