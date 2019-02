Ovo je najveća pobjeda Bjelice

Nema mi ništa ljepše od toga kad nakon Dinamove pobjede dobijem poruku svoga oca jer ipak je on najveći dinamovac od svih koje poznajem i znam koliko mu teško padaju porazi voljenog kluba. Iako sam utakmicu u četvrtak gledao u redakciji i imao posla preko glave kako bismo našim vjernim čitateljima što prije osigurali Plavu devetku, našao sam pokoju sekundu da mu pošaljem poruku.

“Jesmo ih?”, glasilo je moje pitanje, a odmah je stigao odgovor: “Jesmo, neka smo ih! Bili smo sjajni, a Petković je Pelé”, bio je euforičan stari. I taj jedan detalj zorno pokazuje kakva je atmosfera ovih dana u Zagrebu, ali i u cijeloj Hrvatskoj.

Tijekom utakmice dolazile su poruke sa svih strana, rodbina, prijatelji i poznanici slali su mi fotografije i videa s utakmice, a čestitke su stizale odasvud, čak i iz “protivničkog tabora”.

Osjećao sam se kao da sam ja nešto osvojio. I tako bi to zapravo i trebalo biti jer nogomet se igra radi navijača, koji se moraju u potpunosti poistovjetiti sa svojim klubom.

Ponekad je taj osjećaj povezanosti pomalo “bolestan”, nekima koji nisu u tome pomalo i čudan. Onaj tko to nikad nije osjetio, zdrav je i sretan čovjek, ali u nekim trenucima, baš ovakvim kakve proživljavamo ovih dana, nije ni svjestan koliko je zakinut.

Nećemo otkriti toplu vodu ako kažemo da se Dinamo neko vrijeme udaljio od naroda, u čemu krivnje imaju obje strane, ali trenutačno se sve vratilo i posložilo kao u neka davna, sretna vremena. Prekrasno je bilo vidjeti pune tribine, navijanje je bilo besprijekorno, a podršku su igrači pretvorili u motivaciju. A kad je to tako, na Maksimiru padaju i jači protivnici.

Poznavajući Bjelicu, trener Dinama tu će odličnu atmosferu koju ima u i oko kluba pretvoriti u pokretačku snagu, ali igračima neće dopustiti da polete, već će čvrsto ostati na zemlji. Jer ovi dečki imaju još ponešto reći u Europi, bez obzira na to što su sad ostali u samoj eliti.

A ja se nadam da će mi stari nastaviti slati sretne poruke dok ću ja sa svojim kolegama pripremati nove Plave devetke. Rijetki su oni koji se vesele dodatnom poslu, ali u ovakvoj situaciji zaista se nadam da ćemo do kraja sezone još pokoji put provesti cijeli dan na poslu. Istina, naporno je, ali na kraju se osjećaš sretno. Jer to je znak da je Dinamo opet napravio još nešto veliko...