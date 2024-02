'Ne znam uopće tko vodi Hajduk, samo skaču na suce. Na treningu vježbaju grimase i provokacije?'

Tko će biti prvak Hrvatske – pitamo to legende HNL-a Nikicu Cukrova, Tomu Ercega i Ivana Pudara, redom hajdukovce koji su pokušali objasniti što se to događa u momčadi Mislava Karoglana i zašto Hajduk nema igru, a sad je upao i u krizu rezultata.

Pudar: Smije li tko od silnog PR.a pitati Karoglana što rade na treningu?

- Prema rasporedu, ali i po najkonkretnijoj ekipi i igri, prvak bi trebala biti Rijeka. Svi favoriti im dolaze kući i sad je sva imaginacija na kolegi Željku Sopiću – što još može izvesti do kraja sezone? Ponekad favoriti sami sebe izbace, kao Hajduk primjerice. Umjesto da podupla prednost od šest bodova, oni su vratili Dinamo u igru i borbu na početak, za Večernji govori Pudar i odmah nastavlja:

- Hajduk nema igru, to govorimo još od kraja Valdasove ere. Nema izrađenih prekida, igraju neviđeno sporo, to je sve neko bubanje prema naprijed bez ikakvog smisla. Neloše je to sažeo Marko Livaja, kada je kazao kako mu je dosta geometrije i crtanja, dajte da igramo nogomet. No u Hajduku nažalost i dalje nema igrača koji zna dodati loptu, a posebno sam kritičan prema Filipu Krovinoviću koji u tom pogledu mora bolje. Ne znam što Karoglan i stožer rade na treningu, smije li to itko od silnog PR-a uopće upitati trenera nakon utakmice? Meni se čini kao da najviše vježbaju provokacije, samo skaču na suce. Da, jasno mi je što je draž u nogometu, pa Španjolci i Talijani su majstori glume i provokacija, pa ne izvode takve grimase. Ne znam ni tko vodi tu momčad, njih sedmorica skaču s klupe, svi su jako nervozni, i to utječe na kraju najviše na njihovu igru. Livaju prikazuju na tv-u u kadru kako prstom prijeti igraču, samo mašu rukama i čini mi se da je potrebno uvesti reda u svlačionicu, jer ništa još nije izgubljeno, svi su u jedan bod.

Tomo Erceg: Sada je baš sve na igračima i svlačionici Hajduka, nema više alibija

No izgubljeno je puno bodova u zadnjih sedam utakmica, kaže Tomo Erceg i ističe da igrači Hajduka više nemaju alibi, samo o njima sada ovisi kako će ova trka završiti .

- Sedam bodova u sedam utakmica, toliko je Hajduk uzeo, odnosno izgubio. Generalno još ništa nije izgubljeno u utrci za naslov, postoji velika, rekao bih i povijesna šansa, ne znam jesu li igrači i svlačionica toga svjesni. Ako nisu, moraju postati svjesni da iduća dva mjeseca svaku sekundu moraju živjeti za to. Kaže se često da nije lako nositi dres Hajduka, a oni će svi to sada itekako osjetiti. Ako nisi za to, ako pokazuješ strah... Nema tu starih i mladih, tko je trener i tko nije - svlačionica ovo mora iznijeti i sada je baš sve samo na njima. Dvije godine Marko Livaja nosi Hajduk, najbolji je igrač u ligi, ali ovo moraju napraviti zajedno, govori Erceg, najbolji Hajdukov strijelac u povijesti HNL-a koji je bio nezaustavljiv i u dresu Rijeke.

Cuki: Zastarjeli nogomet, samo vraćaju loptu nazad

- Rijeci se dosta toga poklopilo, pobjeda u Gorici 3:2, pa onda i pobjeda na Poljudu. Ništa nije gotovo, tek je počelo, dodao je Erceg.

Iako će vjerojatno do zadnjeg kola biti neizvjesno, Hajduk s igrom koju prikazuje nema šanse postati prvak, smatra i legendarni Nikica Cukrov.

- Hajduk igra zastarjeli nogomet i sve ide preko jednog čovjeka, Marka Livaje kojem se sada pomalo pridružio i Josip Brekalo. Nema iznošenja lopte prema naprijed, nema dubinske šanse, nitko se ne ubacuje, samo vraćaju loptu nazad i bez nje uopće ne trče, premalo je tu igre i neshvatljivo su spori. Trener mora pronaći još jednog igrača koji će doći s Livajom u završnicu, no već mjesecima pitanje je ima li Hajduk takvog u svlačionici.

'Otkriven je veliki problem - nabacali su igrače i sad svi moraj pomalo igrati, to opterećuje Hajduk u utrci'

Je li Hajduku veći protivnik Dinamo ili Rijeka i jesmo li nešto od toga saznali u maksimirskom derbiju koji je pripao plavom taboru?

- Dinamo je protiv Rijeke odigrao muški, solidno, bio je bolji za gol. Sergeju Jakiroviću nije lako uigrati sve, jer izgubio je neke od najboljih igrača, dok se velike promjene događaju i oko kluba, ne zna se točno tko je tu glavni. No imaju veliki potencijal u kadru, iako su neki igrači poput mladog Baturine pali, ali to je normalno – i ostale ekipe moraju do kraja sezone što bolje sakriti greške svojih mladih igrača. Baš svaka sljedeća utakmica je jednako bitna i onaj tko planira biti prvak, nema ni minute za opuštanje ili neki kiks, svi moraju biti maksimalno spremni i koncentrirani u ovakvoj utrci. Hajduk može biti najveći protivnik sam sebi. Bit će jako zanimljivo, poručio je Cuki.

Sve je glasniji 'sektor' navijača Hajduka koji smatra da mladi Karoglan nije trener za naslov prvaka.

- Pitanje je za Upravu je li rješenje smjena trenera, jer činjenica jest da igre nema. Zlatom se plaćaju iskusni treneri danas, ako im se u ruke daje kapital poput naših mladih igrača, Hrgovića, Sigura i drugih. No pitanje je također kako su dolazili igrači u Hajduk, sve je nabacano bez reda, imamo šest stopera, a nemamo igrača koji zna gurnuti loptu naprijed. Tako je stvoren veliki problem koji sada opterećuje Hajduk – svi ti igrači moraju pomalo igrati da se njihovo dovođenje opravda.

