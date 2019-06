'Ne mogu shvatiti da netko ne želi igrati za Hrvatsku. Neki se ni ne javljaju'

Onaj koji se utapa, i za slamku se hvata. Tako se muška košarkaška reprezentacija ovih dana hvata za zrnce nade koje se pojavilo vezano za odlazak na Olimpijske igre.

Fibin novi sustav kvalifikacija

Uvidjevši što su njihovi prethodnici napravili svom sportu ratujući s Euroligom, Fibini čelnici odlučili su s novim sustavom kvalifikacija za OI pružiti priliku onima koji su bili kolateralne žrtve cjelogodišnjeg sustava kvalifikacija. A njime su najviše bile pogođene male zemlje poput Slovenije, Hrvatske i Letonije koje nisu mogle do svojih najboljih igrača, a nemaju dovoljno široku bazu da bi to kompenzirali.

Prema najnovijoj odluci, veliki su izgledi da će Slovenija i Hrvatska biti te dvije europske selekcije, iz redova onih koje se nisu plasirale na SP, koje će upasti u olimpijske kvalifikacije jer imaju takvu poziciju (7. i 9. mjesto) na Fibinoj rang-ljestvici. A da bi se to dogodilo, nitko od jačih europskih reprezentacija na SP-u ne bi smio kiksati, ne bi smjeli u konačnom poretku biti iza 23. mjesta (od 32 reprezentacije) jer onda bi oni uzeli tu “našu” pozivnicu.

Bojazan da bi nas, dobrim plasmanom na SP-u (recimo četvrtfinalom), mogli prestići Češka (24. na rang-listi), Poljska (25.) i Crna Gora (28.) nije utemeljena jer bi oni u tom slučaju ionako bili među tih 16 reprezentacija (od 8. do 23.) koje su kvalifikacije osigurale prema tom kriteriju.

S obzirom na to da je u ovoj priči mnogo kondicionala, i predsjednik HKS-a Stojko Vranković i izbornik Veljko Mršić su suzdržani:

– Pričekat ćemo drugi krug Svjetskog prvenstva – ističe Stojko svjestan da, ako u tu fazu natjecanja prođu Španjolska (2.), Francuska (3.), Srbija (4.), Litva (7.) i Grčka (8.), da onda Hrvatska i službeno postaje sudionik kvalifikacija.

– Ne bude li nekih velikih iznenađenja među europskim reprezentacijama, mi imamo prilično dobre izglede da igramo kvalifikacije. O tome kolike bismo izglede u njima imali, teško je sada govoriti, no vrlo male izglede davali su nam i 2016. u Torinu pa smo otišli na OI u Rio. Bitno je dobiti priliku.

U tome se sa Stojkom slaže Mršić koji korisnost te prilike gleda i iz strateškog kuta:

– Bilo bi super da imamo tako snažan motiv za okupljanje i ljeto prije Eurobasketa 2021. u smislu uigravanja. Jer, ne bi bilo dobro da prođu dvije godine, a da naši najbolji igrači ne igraju zajedno.

Izbornik se danas ne želi oduševljavati s nečim što bi sutra trebalo postati mogućnost:

– Vidjet ćemo nakon SP-a na čemu smo.

Iako smo podbacili u kvalifikacijama za SP i ispali u osmini finala posljednjeg EP-a, Hrvatska je još uvijek deveta na svjetskoj rang-ljestvici koju sponzorira Nike. Zapitat ćete se, kako je to moguće?

Kult reprezentacije je srozan

– Kao reprezentacija zaradili smo puno bodova u ljeto 2016., što pobjedom na kvalifikacijskom turniru u Torinu, a što trima pobjedama i plasmanom u četvrtfinale Olimpijskih igara. A uračunate su nam i četiri pobjede u skupini na posljednjem Eurobasketu – objašnjava Mršić kojemu neće biti lako sljedeće ljeto okupiti sve raspoložive snage.

Jer, kult reprezentacije prilično je srozan i to je nešto što predsjednika Saveza najviše muči:

– Sa svime se mogu suočiti, sve mogu shvatiti, ali da netko ne želi igrati za svoju reprezentaciju, to nikako. To je jedan uistinu velik problem. Meni nije problem otići u SAD do svakog od njih pojedinačno, no kako doći do njih ako se neki ne javljaju – zabrinuto će Stojko.

