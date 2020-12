Navijači WBA najavili veliku stvar u znak podrške Biliću

Rođenje Super Slava – kako je šef West Broma postao ikona Albiona – bio je naslov teksta u Birmingham Mailu u kojemu se slavio Slaven Bilić (52) kada je WBA odveo u Premiership. Slavio ga je tada i klub jer imali su ambicije i planove, no sada WBA pjeva drugu pjesmu. Objavili su, naime, iz kluba da je Bilić dobio otkaz.

Imao samo jednu pobjedu

– WBA i Slaven Bilić prekinuli su suradnju. Pomoćni treneri Dean Računica, Danilo Butorović i Julian Dicks također su napustili klub. Hvala Slavenu i njegovu stručnom stožeru na svemu što su napravili da klub prošle sezone izbori Premiership i želimo im sve najbolje u budućnosti – pustio je službenu izjavu klub iz West Bromwicha.

Hrvatski je stručnjak ove sezone u elitnom razredu engleskog nogometa odigrao 13 utakmica u kojima je osvojio sedam bodova (19 na tablici). Jedinu pobjedu ostvario je protiv Sheffielda, kluba koji je posljednji na ljestvici. Biliću je otkaz uručen nakon remija protiv Manchester Cityja (1:1).

Inače, Splićanin je WBA ove sezone uveo u Premierligu kao drugoplasiranu momčad Championshipa, osim toga bivši hrvatski izbornik tražio je novac za pojačanja od čelnika kluba kako bi imao što konkurentniji sastav za najjaču ligu svijeta. No tu je naišao na zid. Dobio je 40 milijuna eura i za taj novac doveo trojicu igrača, a onda je još u listopadu javno prozivao upravu zbog klupske transfer-politike. Naime, uprava kluba odlučila je prodati egipatskog stopera Ahmeda Hegazija u Al Ittihad, s pravom otkupa nakon godinu dana. Bilić je tada poludio jer je to učinjeno njemu iza leđa.

– Želio sam da Hegazi ostane. Iskusan je, vrhunski profesionalac, kvalitetan igrač i zato sam htio da ostane. On je htio ostati, ali onda se nešto dogodilo i on je otišao iako me klub uvjeravao da će ostati. Njegova prodaja sigurno nije bila moja odluka.

Već tada su zahladili odnosi na relaciji WBA – Bilić i vjerojatno je već tada krenula potraga za zamjenikom. Sada engleski mediji pišu o tome kako su kandidati za trenersko mjesto: Sam Allardyce, Nigel Pearson, Mark Hughes i Eddie Howe... Bivši šef engleska nogometne reprezentacija Allardyce, koji je rođen blizu Hawthornsa, baš je jedan od najvećih favorita.

Bilić je tako sada već bivši i nakon 18 mjeseci napušta WBA s kojim je bio potpisao dvogodišnji ugovor kad je u lipnju 2019. preuzeo dužnost.

Na njegov otkaz reagirali su i mediji u Engleskoj:

– Čovjek nema šanse boriti se s prošlosezonskom momčadi. Što ti vlasnici kluba očekuju? Sve je to do igrača. Bilić vodi momčad koju si može priuštiti, a ne momčad koju bi volio voditi – poručio je britanski novinar Tom Ross. BBC-jev komentator Steve Wilson kaže:

– Bilić je izvrstan menadžer s neinspirativnom ekipom na raspolaganju, ali i igračima koji vjeruju u njega.

“Ovo nema logike”

Iako se već neko vrijeme šuškalo o otkazu, nitko zapravo nije vjerovao da će se to i dogoditi. Naime, Bilić je nakon remija s Cityjem novinarima poručio sljedeće:

– Jako sam miran po tom pitanju. Volim svoj posao i ne smetaju mi te špekulacije. Uživam u ovom klubu. Naporno radim za klub i to je to. Sve ostalo je izvan moje kontrole. Znam da dajem sve od sebe i ne mogu razmišljati o drugim stvarima. Nije me briga što se priča i događa iza kulisa.

Dan nakon izjave Bilić više nije miran, a sve ovo nisu bile samo špekulacije... Trener koji je svoju karijeru počeo nakon igračke u Hajduku 2001. godine, kasnije je vodio mladu hrvatsku i A reprezentaciju, Lokomotiv, Beşiktaş, West Ham i Al-Ittihad, a sada mora tražiti novi izazov.

Na društvenim mrežama, ljutiti su i navijači:

“Otpustite ga i navijači vam neće dolaziti na stadion”, komentirao je jedan, a drugi je dodao: “Nakon velikog boda, gdje je u tome logika?”