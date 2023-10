Navijači pripremaju iznenađenje za Gvardiola, nisu zaboravili sve što je učinio

U tjednu prije reprezentativne stanke još uvijek gledamo europske klupske utakmice, a Liga prvaka uvijek donosi zanimljiv repertoar.

Leipzig u sjajnom nizu

U moru dobrih susreta derbi dana ipak je onaj između Leipziga i Manchester Cityja (21 sat, HRT 2). Građani dolaze u goste u Njemačku u drugom kolu grupne faze elitnog natjecanja. Bit će to okršaj koji će posebnu pozornost skrenuti na hrvatskog reprezentativca Joška Gvardiola. Naime, on će se sučeliti s bivšim klubom jer početkom kolovoza za 90 milijuna eura otišao je u engleski klub. Postao je tako najskuplji branič u povijesti i najveći transfer Leipziga u povijesti. Njemački Bild čak piše o tome da će navijači domaće momčadi uoči utakmice pripremiti iznenađenje za Gvardiola i na prigodan se način oprostiti od njega. Bit će to prilika da i Joško pozdravi ljubitelje bivšeg kluba u kojemu je proveo dvije godine.

Kada je pak o nogometu riječ, domaćini su puni samopouzdanja iako su svjesni činjenice da im dolazi aktualni osvajač Lige prvaka. Pod trenerom Marcom Roseom Leipzig je u odličnom rezultatskom nizu. Momčad je već osvojila jedan trofej ove sezone, onaj u njemačkom Superkupu sredinom kolovoza kada je pobijedila Bayern 3:0. S Bavarcima su Roseovi dečki igrali i ovog vikenda, tada je rezultat bio 2:2. Dokazali su da se mogu potući sa svima, a posebice s “velikim” klubovima. Istina je da se u momčadi vuku neke ozljede, pa tako trener ne može računati na svog dragulja Danija Olma koji se već više od mjesec dana muči s ozljedom koljena.

S druge pak strane, građani dolaze s dva neočekivana poraza. Momčad Pepa Guardiole prije nekoliko dana ispala je iz engleskog Liga kupa nakon poraza od Newcastlea (0:1), a ima i prvenstveni vikend poraz (1:2) od Wolverhamptona. Bilo kako bilo, Pep i dalje u svojim redovima ima ubojitog strijelca Erlinga Haalanda. Norvežanin nije zabio u nekoliko posljednjih utakmica, uključujući i otvaranje Lige prvaka, ali njegova je forma neupitna. Ove je sezone odigrao 10 utakmica i upisao osam pogodaka uz dvije asistencije. Svi očekuju da će na teren istrčati i drugi hrvatski reprezentativac u dresu Manchester Cityja Mateo Kovačić koji se vratio nakon oporavka od ozljede.

Borussia Dortmund - Milan

U prethodnom terminu od 18.45 sati sastaju se Antwerp i Šahtar te Atletico Madrid i Feyenoord Luke Ivanušeca. Utakmice će se prenositi na programu Arenasporta, a od 21 sat gledat ćemo dvoboje Celtica i Lazija, Crvene zvezde i Young Boysa, Newcastlea i PSG-a. Posebno će biti zanimljivi susreti Porta i Barcelone, Borussije Dortmund i Milana, te već spomenuti sraz Leipziga i Manchester Cityja.