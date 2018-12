Navijači napali slavnog nogometaša: Ti si sramota i varalica!

Poznato je da navijači ne vole nogometaše koji simuliraju, a sada je na to na svojoj koži osjetio napadač Tottenhama Harry Kane.

Kane je u iznenađujućem porazu od Wolverhamptona (1:3) zabio gol da bi u 81. minuti dobio žuti karton zbog očitog simuliranja u duelu s Ivanom Cavalierom.

"Harry Kane dobio žuti karton zbog simuliranja. Sramota za engleskog kapetana", piše jedan korisnik društvenih mreža.

"Kane je apsolutna sramota, to je bilo najlošije simuliranje koje sam vidio", navodi drugi.

"Ovo je takva sramota", jedan je od komentara.

"Harry Kane je varalica", smatra jedan navijač.

Kane je jedan od najboljih napadača svijeta, a ovoga je ljeta na Svjetskom prvenstvu bio najbolji strijelac sa šest golova.

Harry Kane MBE booked for diving. Disgrace to the empire.