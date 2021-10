Natjecanje iz Hrvatske je hit u svijetu, pratilo ga 100 milijuna ljudi, a sada se - gasi?!

Na ovogodišnjem Sport Festu jedno od zanimljivijih izlaganja bilo je ono automobilista Danijela Šaškina, čovjeka koji je zajedno s Davorinom Štetnerom doveo utrku Svjetskog prvenstva u reliju u Hrvatsku. Promatračima se obratio fascinantnim brojkama o tome da je Croatia Rally gledalo više od 100 milijuna ljudi u više od 150 država.

Dojmljive su i procjene o tome kolika je bila potrošnja vezana uz to elitno automobilističko natjecanje koje je prvi put održano u Hrvatskoj.

Impresivne brojke

– Tu govorimo od 15 milijuna eura pri čemu nismo mogli računati na gledatelje jer ih, zbog pandemije, nismo smjeli imati. No po podacima policije na brzinskim ispitima bilo ih je oko 150 tisuća. Mi vjerujemo da ih u normalnoj godini možemo imati pola milijuna, a onda bi zarada za državu bila pedesetak milijuna eura. Samo od PDV-a država bi utržila od 12 do 15 milijuna eura, za priredbu koja traje četiri dana.

Ono što je pak iznenadilo i njega samog bilo je sljedeće:

– Iznenadilo me što smo rekorderi na društvenim mrežama, što smo imali milijune impresija, što je praćenost našeg kanala na Facebooku i WRC-a bila nevjerojatna. Iznenadila me i baš tolika medijska vrijednost. Ona najkonzervativnija procjena bila je 50-ak milijuna eura, a ona najjača, s reprizama, gotovo 200 milijuna eura. A Hrvatska turistička zajednica u deset godina ne potroši toliko na promociju našeg turizma.

Tako veliku praćenost Šaškin objašnjava ovako:

– Hrvatska je nova u toj priči, a posljednjih nekoliko godina nametnuli smo se kao nova turistička destinacija. Čini mi se da smo trenutačno 18. destinacija u svijetu po zanimanju, a ja vjerujem da možemo ući i u top 10. Sljedeći razlog velike praćenosti bio je taj što je Finac Rovanpera, najmlađi vozač u povijesti koji je vodio u ovom natjecanju, izletio na četvrtom kilometru. Osim toga, bila je to i treća najneizvjesnija utrka u povijesti jer je pobjednik slavio sa samo 0.6 sekundi prednosti ispred drugoplasiranog. Ispred nas su samo Jordan sa 0.1 sekundom te Novi Zeland s 0.5 sekundi.

Zanimanju za Croatia Rally pomogao je i prometni incident sedmerostrukog prvaka svijeta Francuza Sebastiena Ogiera.

– To je izazvalo masu komentara u cijelom svijetu, pa i priče da bi u svojoj Francuskoj završio u zatvoru. Poput toga, za nas organizatore bilo je još trenutaka za infarkt, no preživjeli smo i uspjeli se nametnuti do mjere da smo već dan nakon utrke dobili otvorenu ponudu da s tim nastavimo.

A da bi se to dogodilo, hrvatskim organizatorima su potrebna tri milijuna eura.

– Vlada RH nam je zajamčila sedam i pol milijuna kuna godišnje, odnosno milijun eura.

A gdje će nabaviti preostala dva milijuna?

– Drugi milijun zatvorili bismo s komercijalnim sponzorima kao što su HEP, Ina, ACI marine, Konzum... Treći milijun moramo zaraditi mi sami, od ulaznica, prodaje naših proizvoda i usluga, a s nešto više od pola te svote sudjelovao bi i Grad Zagreb. I to je dogovoren iznos koji treba i formalizirati. Čekamo da taj iznos potvrdi Gradska skupština pa da gradonačelnik Tomašević može potpisati ugovor. No, ako do sredine studenog ne zatvorimo financijsku konstrukciju, morat ćemo odustati jer nas FIA dalje neće čekati.

A bila bi šteta da jedan takav projekt zapne zbog poslovične hrvatske birokratske sporosti.

– Znate što, u Ministarstvu turizma i sporta ima sjajnih ljudi, baš kao i u HTZ-u, no i oni se bore sa sustavom u kojem rade, a na koncu se u ovoj državi sve svede na nekoliko ljudi koji donose takve odluke. A najveći je problem do njih doći.

Propao im Dakar iz Zagreba

Jedna takva inicijativa, a Šaškin je također bio idejni tvorac, otpala je jer nije bilo odluke s političkog vrha.

– Prije desetak godina Ozren Muller i ja smo u Hrvatsku doveli glavne organizatore Relija Dakar. S obzirom na to da je lisabonski start otkazan zbog terorizma, mi smo uspjeli uvjeriti organizatore da bi bilo dobro da taj slavni reli starta iz Zagreba. Ideja je bila da se prvi dan vozi do Pule, drugi do Dubrovnika i da se ondje sudionici ukrcaju na trajekt za Tunis i njima se to svidjelo. Nažalost, očito se nije svidjelo tadašnjoj premijerki Jadranki Kosor. Ili ona nije shvatila značaj svega ili joj mi nismo uspjeli to dočarati. A kada jedna mala država propusti takvu priliku, to je doista šteta jer, za razliku od velikih zemalja, velike prilike nama ne dolaze često. Bilo bi dobro kada bismo za ovakve manifestacije imali poseban ured koji bi procjenjivao, odobravao ili odbijao priredbe od potencijalne koristi za Hrvatsku – zaključio je Šaškin.

