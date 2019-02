Naši su igrači dokazali da se znaju nositi s pritiskom

Uvijek prilikom ždrijebanja možete imati manje ili više sreće (ako nije namješten), ali ovo kako su naši tenisači prošli na madridskom ždrijebu završnog turnira Davisova kupa (zapravo SP-a teniskih reprezentacija) graniči sa znanstvenom fantastikom.

U skupini smo dobili najgoreg mogućeg suparnika iz drugog šešira (mi smo bili u prvom), domaćina Španjolsku, i jednako tako najgoreg mogućeg iz trećeg – Rusiju.

Galić: Možda izađe na dobro

– Upravo smo prije ždrijeba o ovim suparnicima razmišljali kao o najgoroj kombinaciji. I dogodi se upravo to! Namještaljka? Ha-ha, pa ne bi Španjolci sami sebi namjestili tako jake suparnike. Dogodilo se! Žao mi je da nisam donio više sreće našoj reprezentaciji, ali možda se sve to okrene na dobro. Ima tu još nepoznanica tko će igrati, kakav će biti raspored, nešto sam u tom smislu i sugerirao direktoru prvenstva Albertu Costi. Uglavnom, ulaznice kreću u prodaju od 1. ožujka – informirao nas je Marin Galić, izvršni direktor HTS-a, koji je svjedočio madridskom izvlačenju skupina.

Ždrijeb nas zbilja nije pomazio, dapače kao da se potrudio da nas maksimalno usosi. Vidljivo je to već na prvi pogled, a još očitije je kad se kao kriterij za snagu pojedine reprezentacije uzme kombinirani renking po dvojice najboljih tenisača na ATP listi. E, tu se naša B skupina može pohvaliti nevjerojatnom koncentracijom kvalitete. U njoj su, pazite sad, prva (Španjolska), druga (Hrvatska) i četvrta reprezentacija (Rusija).

– Španjolce su svi željeli izbjeći, bili su prvi izvan kruga nositelja. Domaćini su i kao takvi sigurno će nagovarati Nadala da nastupi. A s Rafom u sastavu Španjolci su najjača od svih reprezentacija. Rusi su pak puni elana i želje, već dugo nisu ništa napravili u Davisovu kupu, a sada imaju i kvalitetnu reprezentaciju. Nadam se da ćemo mi nastupiti u najjačem sastavu, a u tom slučaju ni našim suparnicima neće biti ni lako ni drago igrati s nama – komentirao je naš izbornik Željko Krajan koji se nalazi u Dubaiju gdje njegova djevojka (i igračica koju trenira) Polona Hercog nastupa na turniru.

Logično je zapitati se: pa tko se okoristio ždrijebom, kome je on bio majka kad je nama očito bio maćeha? Ima tu i relativno dobro raspoređene kvalitete, ali pogledajte srećkoviće u skupini E. U njoj su Velika Britanija, kao 13., Kazahstan kao 16. i Nizozemska kao 17. reprezentacija u ovom poretku. Nisu loše prošli niti ovi iz skupine D: u njoj su 11. Australija, 15. Belgija i 18. Kolumbija.

Ponoviti 2018. godinu

Sve je to zbog toga što su nositelji pri ždrijebanju određeni na temelju plasmana reprezentacija na ITF-ovoj listi (koji uzima u obzir rezultate u Davisovu kupu), ali za procjenu realnog odnosa kvalitete primjerenijim nam se čini kombinirani renking. Posebno u sustavu kojim će se od 18. do 24. studenoga igrati u Madridu: na dvije pojedinačne “ploče” plus susret parova.

– Mi se ipak trebamo fokusirati na sebe, naši su igrači dokazali da se znaju nositi s pritiskom. Nadam se da ćemo ponoviti rezultat od prošle godine – zaključio je Krajan.

KOMBINIRANI RENKING

1. Španjolska (Nadal 2., Bautista-Agut 17.) 9,5

2. Argentina (Del Potro 4., Schwartzm. 19.) 11,5

2. Hrvatska (Čilić 10., Ćorić 13.) 11,5

4. Rusija (Hačanov 11., Medvedjev 16.) 13,5

5. Italija (Fognini 15., Cecchinato 18.) 16,5

6. Njemačka (A. Zverev 3., Kohlschreib. 32.) 17,5

7. SAD (Isner 9., Tiafoe 29.) 19,0

8. Kanada (Raonić 14., Šapovalov 25.) 19,5

9. Srbija (Đoković 1., Lajović 43.) 22,0

10. Francuska (Pouille 22., Gasquet 30.) 26,0

11. Australija (De Minaur 27., Millman 37.) 32,0

12. Japan (Nishikori 7., Nishioka 71.) 39,0

13. V. Britanija (Edmund 28., Norrie 65.) 46,5

14. Čile (Jarry 47., Garin 93.) 70,0

15. Belgija (Goffin 21., Bemelmans 134.) 77,5

16. Kazahstan (Kukuškin 53., Bublik 144.) 108,5

17. Nizozemska (Haase 55., Grieksp. 211.) 133,0

18. Kolumbija (Galan 233., Giraldo 252.) 242,5

Ovo nije 18 najboljih reprezentacija prema kombiniranom renkingu, nego poredak momčadi koje će nastupiti na završnom turniru u Madridu (primjerice, nema Švicaraca)