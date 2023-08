Napadač Dinama i Sparte: Volim obje momčadi i utakmica će biti teška, ali u skupinu će proći plavi

Puno je velikih i važnih, da ne kažemo povijesnih utakmica odigrao Dinamo. Večeras u 19 sati u Pragu igra važnu utakmicu, u ovom trenutku najvažniju jer o njoj ovisi hoće li u petak biti u ždrijebu skupina Europske lige ili pak one utješne, Konferencijske lige. Plavi su iz Zagreba u Prag donijeli 3:1 prednost i sad su veliki favoriti za prolazak u Europsku ligu.

Vjerujemo da je mnogo onih koji se sjećaju Miroslava Slepičke, napadača plavih koji je u Dinamo došao upravo iz Sparte u siječnju 2009. godine. Za Dinamo je odigrao 40 utakmica, postigao 13 pogodaka uz 12 asistencija. Puno više odigrao je za Spartu (87 utakmica), igrao je i za mnoge druge klubove, no Sparta i Dinamo prirasli su mu srcu, nije mu lako odlučiti za koga će navijati. Od tih 13 pogodaka za plave većina nas pamti onaj Anderlechtu u Bruxellesu, nakon čudesnog ubačaja Tomečaka, koji je lijevom vanjskom s desne strane poslao precizan centaršut, a Slepička zabio glavom za tu 1:0 pobjedu u skupini Europske lige.

Više se ne borim u MMA

– Teško mi je reći za koga bih navijao, podijeljen sam između te dvije momčadi jer su mi obje u srcu, Dinamo i Sparta puno su mi toga dali. Kad igraju u ligi, onda ovdje navijam za Spartu, ali sad vjerojatno neću ni za koga, neka pobijedi bolji – javio nam se Slepička iz Češke i dodao:

– Mislim da će biti teška utakmica za obje momčadi, za Dinamo jer je ostao u zadnje vrijeme bez tri jako važna igrača, nakon Livakovića i Šutala sad više nema ni Ivanušeca. A Sparti će biti teško jer mora igrati tako da zabije gol, zbog toga se mora otvoriti, a to je dobro za Dinamo, koji ima iskusne i brze igrače.

Slepička se u jednom trenutku posvetio i MMA borbama, doduše imao je jednu borbu u kojoj je pobijedio, ali poslije više nije išao u borbu s rukavicama.

– Ma, ništa više od toga, no i dalje redovito treniram, ma star sam već i sve me onda boli, ali ne prestajem trenirati kako bih održavao fizičku formu. No da bih se borio, trebale bi mi velike pripreme, dva, tri mjeseca, a uz dvoje djece za to nemam vremena.

No i nakon te avanture u borilački sport, Slepička nije otišao iz nogometa, nastavio je igrati, bio je pomoćni trener, a ni sada nije završio.

– Igram ja i dalje u jednom klubu pete lige iako mi je već 41 godina – zaključio je Miroslav Slepička na hrvatskom jeziku uz dodatak da mu je vrijeme provedeno u Zagrebu ostalo u najljepšem sjećanju.

Slepičku je u Zagreb doveo menadžer Miroslav Martinović, koji i dalje radi u Češkoj i dobro poznaje i Dinamo i Spartu.

– Dinamo ima veliku prednost, ima dobar rezultat i u velikoj je prednosti te mislim da će proći dalje. Sparta je malo u padu forme, ima i određenih unutarnjih problema, neki igrači željeli bi otići. Tako i moj napadač Kuchta ima konkretnu ponudu Midtylanda, a Sparta ga neće pustiti. Zato u posljednjoj utakmici lige nije igrao, a protiv Dinama je igrao samo 30 minuta. Tako da je tamo malo napeto i po meni su šanse 70:30 na strani Dinama. Dinamo je tehnički jači, ima dobru tranziciju iako više nema Ivanušeca – kaže nam Martinović.

Kakav je dojam na vas ostavila prva utakmica u Zagrebu?

– U prvom poluvremenu Dinamo je bio malo rezerviran, ali u drugom poluvremenu plavi su napravili odličan pritisak. Vezna linija i krila bili su odlični, vezni red Sparte to nije mogao pratiti, nemaju oni tu tehničku kvalitetu da bi mogli otvoriti Dinamo u igri jedan na jednoga – kaže Martinović, koji je Dinamo i Spartu gledao i na ovoljetnim pripremama u Brdu kod Kranja, kad je bilo 1:1.

Martinović je stalno u Češkoj, radi s dosta čeških igrača, a u Češku je bio doveo našeg reprezentativca Petra Musu, koji je potom otišao u Portugal, a kako poznaje i našu ligu, nije mu teško povući paralelu.

– Po intenzitetu i snazi Česi su ispred nas, ali po tehnici zaostaju. Oni kod igrača puno više pozornosti posvećuju tome koliko je visok, fizički snažan i tek nakon tih fizičkih komponenti rade kompoziciju za tehniku. Tehnički više od Sparte igra Slavija, koja dovodi tehnički bolje igrače, a sad je dovela jednu "desetku", koja podsjeća na Halilovića i Čorića kad su bili na vrhuncu. Liga im je jača po tempu, no mi smo tehnički ispred njih. Kod nas je puno više prostora u kojem se onda ta tehnika koju imamo dobro koristi, dok se u Češkoj uglavnom igra zgusnuto i na kontranapade.

Vidović potpisao za Dinamo

Dinamo je u Ateni iskusio vruću atmosferu, što plave čeka večeras u Pragu?

– Sigurno je da će stadion biti pun, oni uglavnom imaju rasprodanu cijelu sezonu. Tako da će biti pritiska s tribina, ali ako se Dinamo postavi da može i zna, za plave ne bi smjelo biti problema – zaključio je Milan Martinović.

Od jučer je igrač Dinama postao Gabriel Vidović (19), nakon liječničkog pregleda postao je plavi i tu će biti do kraja sezone na posudbi iz Byerna, a onda ga Dinamo može otkupiti za iznos između tri i četiri milijuna eura.

