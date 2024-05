'Napad na Krovinovića bio je sramotan! Ali čudi me jedna stvar. Zašto je baš on napadnut?'

Novi sportski direktor Hajduka postao je Nikola Kalinić. Dojučerašnji napadač bijelih funkciju je preuzeo od Mindaugasa Nikoličiusa, a već na uvodnoj press-konferenciji dao je naslutiti da će u klubu doći do velikih promjena. Najavio je Kalinić uvođenje internog disciplinskog pravilnika, podcrtao da bi se ime novog glavnog trenera trebalo znati najkasnije do kraja sljedećeg tjedna... Bilo je govora i o svojevrsnoj čistki u svlačionici, pitanju prodaje ključnih igrača, a Kalinić je poslao poruku i Zlatku Daliću. Izbornik hrvatske nogometne reprezentacije komentirao je Hajdukovu sezonu i pritom rekao da bi i s Hajdukovim juniorima on bio treći u HNL-u.

Dotaknuo se Kalinić i subotnjeg fizičkog napada na Filipa Krovinovića. Podsjetimo, veznjak Hajduka napadnut je u jednom zagrebačkom ugositeljskom objektu nakon utakmice s Lokomotivom koju je Hajduk imao u zadnjem kolu sezone. Prema još uvijek neslužbenim informacijama, Krovinovića su napala trojica huligana dok je išao u toalet. Još uvijek se čeka službena izjava policije, a Kalinić je na tu temu rekao:

- Što reći nego da je to sramota. Nadam se da će se sve riješiti. Krova je dobar momak, čudno mi je da je baš on napadnut, za svaku osudu - rekao je Kalinić.

Iz Hajduka su u subotu poslijepodne izdali priopćenje o napadu:

- Naš prvotimac Filip Krovinović sinoć je u Zagrebu doživio fizički napad od skupine suparničkih navijača. Odmah moramo istaknuti da ovaj nezapamćeni huliganski ispad nema veze s jučerašnjom utakmicom Lokomotiva - Hajduk. Fizički napad doživio je nakon odlaska sa stadiona u Kranjčevićevoj, a isključivi razlog je činjenica da je Filip igrač Hajduka. Ovim putem najoštrije osuđujemo ovaj divljački čin. Od nadležnih institucija očekujemo da istraže ovaj slučaj te sankcioniraju osobe čiji čin nema nikakve veze s navijanjem i sportskim rivalstvom. Također moramo istaknuti kako je Filip izrazito nekonfliktna osoba te ničim nije provocirao ovakav napad. Huligani su ga sinoć ciljano pratili te napali u grupi kada su osjetili prigodan trenutak. Samo pukom srećom i snalažljivošću Krovinović nije pretrpio teže posljedice. Ovo nije prvi put da naši igrači doživljavaju slične neugodnosti u Zagrebu. Gotovo identičan slučaj dogodio se i prije osam godina kada su napadnuti Toma Bašić i Josip Juranović. HNK Hajduk još jednom osuđuje bilo kakav oblik nasilja, za naš Klub ovakve stvari nisu prihvatljive i napravit ćemo sve što je u našoj moći da se počinitelji privedu pravdi, a naši igrači u budućnosti zaštite od sličnih neugodnosti - objavili su.