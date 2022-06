Nakon užasa u Unitedu, Rangnick ima velik motiv dokazati se protiv Hrvatske

Treća sezona Lige nacija je ispred hrvatske reprezentacije, a sve tri sezone vatreni su proveli u najjačoj, A ligi. To se ne može reći za naše prve suparnike u novoj sezoni, Austrijance, koji će se prvi put natjecati u najvišem rangu još uvijek novog Uefina natjecanja.

U petak 3. lipnja u 20 sati i 45 minuta Hrvatska će ugostiti Austriju u Gradskom vrtu, a ako je suditi po proteklim ogledima, naši nogometaši ne bi trebali imati previše problema budući da je omjer u međusobnim susretima sto posto na hrvatskoj strani (pet susreta, pet pobjeda Hrvatske). Četiri puta Austrijanci su svladani u prijateljskim ogledima te jednom na Euru 2008. godine, s ukupnom gol-razlikom 9:3.

No, od posljednjeg ogleda prošlo je već 12 godina te je austrijska reprezentacija sada neusporedivo snažnija nego što je tada bila. U tom periodu Austrija je kotirala između 70. i 90. mjesta na Fifinoj rang-ljestvici reprezentacija, a posljednjih nekoliko godina čvrsto se drže u top 50 društvu i u nekoliko navrata čak su uspjeli ući među deset najboljih reprezentacija svijeta na spomenutoj rang-ljestvici.

Najvažniji pojedinac je, naravno, kapetan reprezentacije i stoper Real Madrida David Alaba (29) čija je uloga u reprezentaciji drastično drukčija nego u klubu, u najmanju je ruku zapanjujuća. U svoja 92 reprezentativna nastupa Alaba je igrao kao stoper, desni bočni, lijevi bočni, središnji vezni, lijevi i desni vezni te lijevo i desno krilo.

Nakon nogometaša nigerijskog podrijetla, idući najvažniji pojedinci Austrije dolaze s Balkana. Napadač Marko Arnautović (33) (na fotografiji iznad), podrijetlom iz Srbije, s 32 pogotka treći je najbolji strijelac u povijesti reprezentacije te je, u kakvoj god klupskoj formi bio, redovito najvažniji ofenzivni faktor svoje vrste. Njega bi na glavnoj napadačkoj poziciji u budućnosti trebao zamijeniti Saša Kalajdžić (24), ratno izbjegličko dijete iz BiH, koji s našim Bornom Sosom dijeli mjesto u svlačionici Stuttgarta. U 48 bundesligaških nastupa upisao je 22 pogotka.

Za divno čudo, Austrijanci imaju i nekoliko nenaturaliziranih pojedinaca koji su na visokoj razini. Posebno tu treba istaknuti Leipzigova Konrada Laimera (na fotografiji ispod), možda i najpodcjenjenijeg veznog igrača u današnjem nogometu, zatim Bayernova Marcela Sabitzera te Stefana Lainera iz Borussije (M).

Međutim, teško je išta znati i pripremiti se za utakmicu protiv Austrije jer ni sami Austrijanci ne znaju s kojim će kadrom i u kojem sustavu istrčati u Gradskom vrtu. Glavni razlog tome je novi izbornik njihove vrste, Nijemac Ralf Rangnick koji će protiv Hrvatske upisati svoj debi na klupi Austrije.

Posljednjih dana jako se puno priča o Rangnicku, koji je prije šest mjeseci imao ogromnu trenersku reputaciju. Slovio je za najzaslužnijeg čovjeka u rapidnom razvoju RB Leipziga, a neki od najuspješnijih trenera svijeta Jürgen Klopp i Thomas Tuchel nebrojeno su mnogo puta izjavili koliko ih je Rangnick naučio o presingu i modernom načinu nogometa koji gaje danas. Čak su ga nazvali i ocem čuvenog "Gegenpressinga".

U posljednjih šest mjeseci ta sjajna reputacija drastično je pala jer je Rangnick na klupi velebnog Manchester Uniteda odradio najlošiji trenerski mandat u povijesti kluba. U 29 utakmica na klupi crvenih vragova Rangnick je upisao 11 pobjeda, 10 remija i 8 poraza, što ne samo da je najneuspješniji mandat u Unitedu nego je i najneuspješniji mandat u Rangnickovoj karijeri.

Foto: Craig Brough/REUTERS FILE PHOTO: Soccer Football - Premier League - Burnley v Manchester United - Turf Moor, Burnley, Britain - February 8, 2022 Manchester United interim manager Ralf Rangnick before the match REUTERS/Craig Brough EDITORIAL USE ONLY. No use with unauthorized audio, video, data, fixture lists, club/league logos or 'live' services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club /league/player publications. Please contact your account representative for further details./File Photo Photo: Craig Brough/REUTERS

Prema dogovoru s Unitedom, Rangnick je nakon ovog mandata trebao ostati u klubu u savjetničkoj ulozi te surađivati s novim trenerom Erikom ten Hagom, paralelno uz ulogu izbornika Austrije, no ovog tjedna je 63-godišnji strateg odlučio da će se ipak morati koncentrirati isključivo na Austriju te je sporazumno s klubom odlučio napustiti savjetničku poziciju.

Nema sumnje da će Rangnick nakon tih katastrofalnih šest mjeseci imati dodatni motiv dokazati se kao nogometni stručnjak.