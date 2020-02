Nakon sukoba hrvatskih i mađarskih navijača privedeno 90 huligana: 'Prijetili nam da će nas zaklati'

Tijekom prijateljske utakmice Pecsi - Cibalia (3:1) došlo je do masovne tučnjave između navijača hrvatske i mađarske momčadi.

Cibalia je na gostovanju imala podršku svojih navijača te je dvoboj u jednom trenutku zbog incidenta prekinut.

Navijači su uletjeli u teren te se potukli. Huligani su sukobu koristili palice i druge predmete.

Brzom intervencijom policije spriječen je veći incident koji je mogao završiti tragičnim posljedicama.

Policija je privela 44 navijača Cibalije i 47 Mađara.

U objavi Ultra Pokret HR na Instagramu opisan je sukob:

'Ujutro smo se zaputili u Mađarsku na gostovanje u Pečuh. Bilo nas je oko 45 ukupno, sve je prošlo mirno i na granici i u gradu, nitko nas nije napadao, mi smo išli navijati ulicama pa smo se zaputili na stadion... Na jednom semaforu nam je iz auta izletio momak i pokazao da će nas zaklati, tu smo znali da se sprema ludnica...

Došli smo na stadion, navijamo, zajebavamo se, nigdje policije, zaštitara, ma nikoga... Kada smo uočili s druge strane grupu od 50-ak Mađara kako idu prema terenu...

Mađari nisu imali nikakve transparente ni obilježja, samo su odjednom došli i uletjeli na teren, tu smo se mi zaletjeli na njih i nastala je tučnjava na sredini terena.

Utakmica je bila prekinuta dok se sukob odvijao. Na kraju kako to već svi govore, Ultrasi su izvukli deblji kraj, dok su Mađari pobjegli. Sedam Mađara je ostalo ležati na podu, a mi smo im pomogli, podigli ih, pružili ruku i nastavili dalje...

Moram napomenuti da je sukob bio fer, išlo se otprilike 50 na 50, što su izjavili i Mađari... Na kraju je privedeno 44 Ultrasa i 47 mađarskih navijača.'

Fight between Cibalia 🇭🇷 and Pecs 🇭🇺 during friendly match 08/02/2020 pic.twitter.com/1SJk5tU9td