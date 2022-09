Nakon rušenja Srbije igračima dao svoju kreditnu karticu! 'Radite što vas volja'

Kada Hrvatska ispadne u osmini finala Eurobasketa, to više nije iznenađenje, ali bogme jest kada se to dogodi Srbiji posebice nakon onako uvjerljivih partija u skupini (pet pobjeda s prosječnom razlikom od 23 koša). No, njihova mina zvala se Italija koja ih je pobijedila, kurioziteta li, istim rezultatom kao što je Finska nadjačala Hrvatsku (94:86), ali i Poljska Ukrajinu, a malo je nedostajalo da se taj rezultat ponovi i u pobjedi Grčke nad Češkom (94:88). Talijani su igrali fanatično, posebice nakon isključenja izbornika Pozzecca. I to kao da je dodatno napalilo “azzurre” koji su završili utakmicu sa 16 ubačenih trica.

Talijanski izbornik Gianmarco Pozzecco isključen je sredinom treće četvrtine zbog druge tehničke, a nakon što je izljubio sve igrače i u suzama napustio parket, Talijani su dobili novu energiju i preokretom došli do velike pobjede.

– Ovo je najveća pobjeda u povijesti talijanske košarke, veća i od one na Litvom u olimpijskom finalu 2004. kad sam ja bio na parketu – rekao je za Gazzettu dello Sport emotivni Pozzecco nakon utakmice, a igračima je za pobjedu zahvalio na specifičan način:

– Istina, dao sam im svoju kreditnu karticu i rekao im da mogu s njom raditi što god ih je volja da proslave pobjedu!

Osebujni Pozzecco dvije je godine trenerske karijere proveo u Cedeviti kao pomoćnik prijatelju iz igračkih dana Veljku Mršiću.

