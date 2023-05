Nakon dugih 20 godina košarkaši Splita u doigravanje ponovno ulaze kao broj jedan

S dvije trice prvog razigravača Mavre u posljednjih 40 sekundi utakmice, i to iz driblinga, košarkaši Splita pobijedili su domaću Cibonu (81:76) i izborili startnu jedinicu i prednost domaćeg terena u doigravanju. A izborili su to prvi put nakon 20 godina, koliko je prošlo i od posljednjeg naslova prvaka žutih. A za cibose to pak znači startni broj tri.

Vrlo važne poluge u pobjedi žutih bili su i američki krilni centri Nelson (17 koševa) i Sullivan (20 koševa), ali i bek-šuter Shorter (16 koševa). Domaćine su vukli razigravač Kapusta (19 koševa) i teški centar Ljubičić (21 koš, 11 skokova, 3 blokade), za kojeg je trener Sesar kazao:

– Ljubo nas je vukao i, dok je on imao snage, mi smo parirali. Punio je reket i otvarao situacije koje nismo uspijevali iskoristiti.

I doista, nakon što su u prvom poluvremenu šutirali trice za 50 posto (5-10), cibosi su u posljednjoj četvrtini promašili šest otvorenih trica (Majcunić, Radovčić i Smajlagić po dvije), a Majcuniću je na ziceru ispala lopta. Uz to, već u šestoj minuti ozlijedio im se Mazalin, koji se tako priključio otprije ozlijeđenima Bundoviću i Perasoviću. (