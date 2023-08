Najveća senzacija u Ligi prvaka. Električari s Ovčjih Otoka igrat će jesen u europskoj skupini

To je doista izgledalo kao san koji nikako ne može postati java. No čuda se u nogometu događaju, a Klaksvik, klub s Ovčjih Otoka, senzacija je nad senzacijama ovogodišnjih kvlifikacija Lige prvaka. Ti dečki osigurali su igranje u skupini nekog od Uefinih klupskih natjecanja nakon što su u drugom pretkolu izbacili švedski Häcken i, kako god prošli protiv norveškog Moldea u trećem pretkolu Lige prvaka, oni imaju zajamčeno mjesto u Konferencijskoj ligi.

Ako ispadnu u trećem pretkolu Lige prvaka, ići će u play-off Europske lige, a ako i tu ispadnu, idu u skupinu Konferencijske lige. To je povijesni uspjeh nogometa na Ovčjim Otocima. Uzgred, ta danska autonomna pokrajina ima samo 50-ak tisuća stanovnika, a Klaksvik je grad od 5000 žitelja.

Dočekala ih bakljada

Klaskvik je veliko iznenađenje napravio već u prvom pretkolu Lige prvaka, šanse za prolazak preko mađarskog prvaka Ferencvarosa nitko im nije davao, a ako je netko i bio optimist po pitanju njihove sudbine u tim ogledima, teško da je ostao takav nakon što je u prvoj utakmici na Ovčjim otocima bilo 0:0. Uzvrat se činio samo kao formalnost, a ispalo je čudo, Klaksvik je u sjajnoj budimpeštanskoj Groupama Areni slavio s nevjerojatnih 3:0. Dva pogotka postigao je domaći dečko Arni Frederiksberg, jedan je dodao Luc Kassi iz Obale Bjelokosti. Najviše se slavilo 31-godišnjeg vratara Jonatana Johanssona koji je prije godinu dana otišao u igračku mirovinu.

No nogomet mu je nedostajao pa se priključio jednom norveškom klubu u petoj ligi, a onda se vratio u Klaksvik, jer su mu oba vratara bila ozlijeđena, i sjajno branio. No on bar nije u ozbiljnijim vratarskim godinama s obzirom na to da je za Klaksvik u svibnju u jednoj od prvenstvenih utakmica branio trener vratara kojem je 49 godina na plećima.

Naravno da je u Klaksviku momčad nakon Budimpešte dočekana velikom feštom i bakljadom jer pao je veliki favorit koji je imao velike ambicije. Naime, Ferencvaros je uoči sezone doveo pojačanja i na njih potrošio gotovo sedam milijuna eura, a ispao je od kluba čija momčad po transfermarktu vrijedi 2,7 milijuna eura, a uz dva najvrjednija igrača stoji iznos od 300 tisuća eura.

Dobar dio momčadi igra profesionalno, ali primjerice Jóannes Kalsø Danielsen i René Shaki Joensen po struci su električari, i kad ne igraju nogomet onda se bave tim poslom. I drugi igrači imaju profesionalne ugovore s klubom koji se punim imenom zove Klaksvíkar Ítróttarfelaga, ali se bave i drugim poslovima jer život na Ovčjim Otocima prilično je skup. No dečki će sad igrati u nekoj od europskih skupina, a nadamo se da im šefovi na tim dodatnim poslovima neće raditi previše problema jer imat će šest utakmica u skupinama, a dotad još moraju odigrati i četiri utakmice u pretkolima.

Triput se vraćali u Švedskoj

Nakon Ferencvarosa čudo se nastavilo i u drugom pretkolu, švedski prvak Häcken je odigrao, baš kao i Ferencvaros, 0:0 u Klaksviku, a onda je bilo dramatično u Švedskoj. U Göteborgu su domaćini dvaput dolazili u vodstvo, ali je ponovno 31-godišnji Arni Frederiksberg vraćao rezultatsku ravnotežu. U produžecima su Šveđani ponovno poveli, no onda je autogol Häckena u 109. minuti sve odveo do jedanaesteraca. Klaksvik jednom nije bio uspješan, a švedski prvak dvaput, od toga je Jonatan Johansson jedan udarac obranio, drugi je otišao preko prečke i novo ludo slavlje u Klaksviku moglo je početi.

Ovaj nogometni klub osnovan je 1904. godine i tijekom povijesti je 20 puta slavio naslov prvaka Ovčjih Otoka. Imali su dugu sušu u osvajanju naslova, od 1999. do 2019. nisu okusili slast osvajanja prvenstva. Igraju na stadionu Við Djúpumýrar koji prima samo 2500 gledatelja (dovoljno za pola grada), od čega su 524 sjedeća mjesta. Već protiv Moldea morat će igrati na nacionalnom stadionu koji ima 6500 mjesta.