Najteža noć u karijeri: Messi plakao u svlačionici pa ga naživcirali vlastiti navijači

Dok su igrači Liverpoola s navijačima slavili veliku pobjedu nad Barcelonom (4:0) i prolazak u finale Lige prvaka, u gostujućoj svlačionici vladala je šok i nevjerica.

Kako su mogli ispustiti takvu prednost i ispasti naivni kao osnovnoškolci pri četvrtom pogotku domaćih ostat će vječno pitanje, a među najtužnijima je prema navodima The Guardiana bio Argentinac Leo Messi.

Messi je neutješno plakao i priznao da mu je to najteža noć u karijeri, ali ni nakon toga nije se mogao smiriti jer je morao otići na doping kontrolu gdje je također imao problema. Imao je problema s mokrenjem pa je morao ostati sve dok nije obavio svoju dužnost. Za to vrijeme su iz tabora Barcelone odlučili kako neće čekati Argentinca te su odlučili napustiti stadion bez njega.

