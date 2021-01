Najbolji vozač u povijesti će i dalje ostati vjeran: Hamilton na pragu produženja ugovora

Sedmerostruki svjetski prvak Lewis Hamilton i Formula 1 ekipa Mercedes na pragu su novog produženja ugovora, tvrdi njemačka agencija DPA.

Mercedes na kraju prošle sezone, u kojoj je osvojio gotovo sve, naglasio da je Hamiltonov novi ugovor samo formalnost, ali to dosad ipak nije provedeno.

"Uskoro je to vrlo rastezljiv koncept, ali to će biti uskoro, više nismo jako daleko. Ovdje se radi o prijateljstvu. Lewis je vrlo važan, ne samo za našu momčad, već i za marku Mercedes. Ali pravila u Formuli 1 se mijenjaju i to je također tema naših pregovora", kazao je vođa Mercedesa Toto Wolff.

Prema Wolffu, Hamilton bi trebao biti potpisati sredinom ožujka prije početka testiranja u Bahreinu, ali mu očito ipak neće biti ponuđen dugoročni ugovor s Mercedesom, jer je Wolff produljenje za tri sezone smatrao nerealnim.

Hamilton je s Mercedesom je od sezone 2013., ali potpisuje kraće ugovore, a posljednji je zaključio na dvije godine u 2018., pa je taj istekao prošlog prosinca.