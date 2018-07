Nadam se da će Zlatna lopta na kraju pripasti Francuzu

U kratkoj majici i bermudama, Didier Deschamps (49) primio je u hotelu blizu svojeg doma na Azurnoj obali novinara francuskog L’Equipea. Izbornik svjetskih prvaka opušta se nakon gotovo puna dva mjeseca. U razgovoru za sportski list prisjetio se puta do naslova prvaka svijeta.

L’Equipe: Koja vam je slika najviše u sjećanju nakon što ste se vratili u Francusku?

Zidane mu čestitao porukom

Deschamps: Ona na kraju SP-a, kad je Hugo podigao trofej zato što je to bilo svjetsko ostvarenje za cijelu reprezentaciju. Bilo ih je još poslije toga, a posebno je fantastičan bio povratak u Francusku. Od Roissyja do Elizejskih poljana, meni su ti trenuci što se tiče emocija bili famozni.

L’Equipe: Jeste li tijekom ovih dva mjeseca imali sumnji u sretan kraj?

Deschamps: Nisam. S druge strane, uvijek za sebe samog imam puno pitanja koja prolazim sa svojim stožerom, a s Guyom (pomoćni trener Stephan, op. a.) još više. Kako ćete igračima uliti samopouzdanje ako vide da i sam trener sumnja u uspjeh? Ne može biti sumnji. Najveću sam odluku donio u svibnju kad sam birao tko će biti vođa na terenu.

L’Equipe: Je li stil bitan?

– Utakmicu ćete najprije dobiti ako imate balans. Ja pripremam ekipu tako da suparniku bude što teže, da ga pritisnemo. Ali ako nemate loptu, morate se znati prilagoditi situaciji. Mi se nismo odlučili braniti. Okolnosti su nas navele na to. Uostalom, hoćemo li sad govoriti da smo defenzivna ekipa? Eh! Francuska je zabila 14 golova, uključujući i četiri u finalu te još 11 u eliminacijskoj fazi. A Španjolska je 2010. ukupno zabila osam golova. Istina je samo da je Francuska bila bolja od drugih.

L’Equipe: Jesu li vam smetale kritike sa strane?

– Ne, nisu jer sam bio u svojim mislima. Ali, naravno da sam za vrijeme SP-a izgrizao nokte. Nisam htio znati što se govori, ni što se piše. Tako sam radio i u vrijeme Eura. No, bilo je trenutaka u kojima se prešla granica...

L’Equipe: Nasuprot tome, Zinedine Zidane čestitao vam je SMS porukom?

– I ja sam njemu nakon što je osvojio treći uzastopni naslov u Ligi prvaka. Odgovorio mi je. Tako da je i on meni poslao SMS nakon finala. Kao što je slučaj i s mojim drugim starim drugovima.

L’Equipe: U Moskvi smo 15. srpnja vidjeli i brojne članove prve zlatne generacije iz 1998.

– To je predivno. Znam da su nas iskreno podržavali. Vidio sam, naravno, Lizu, došli su i Christian Karembeu, Laurent Blanc, Liliam Thuram, Marcel Desailly... Čak je i Marcel, koji mi je poput brata, kad sam mu rekao: “Uđi u svlačionicu”, odgovorio: “Ali, Dede...”. Inzistirao sam: “Ti se šališ, zar ne?” Igrači su bili sretni, kao i kad je ušao Jean-Pierre Papin. Neka mu igrači izraze poštovanje, zaslužio je. Naravno, uvijek ima ljubomornih i ogorčenih ljudi. Ali nemojte vjerovati ni svemu što čujete, kao onome da Laurent Blanc još nije prešao preko toga što više nije izbornik. Kažem vam da je to glupost. On vrlo dobro zna da ga onog trenutka kad više nije trener netko mora zamijeniti. I tako je i bilo. Mi se jako cijenimo i poštujemo.

L’Equipe: Imate li osjećaj da ste postali otvoreniji?

– Imam 50 godina, mudriji sam. I igrači mi to kažu. Posebno jedan: Adil Remi. Vođenje grupe stvar je prilagođavanja. Imam kod kuće jednog koji je istih godina kao i oni (sin Dylan, 22 godine). Znam kako to ide.

L’Equipe: No, niste baš bili sretni kad vas je u tri u noći probudio požarni alarm dva dana nakon plasmana u četvrtfinale?

– Istina, nisam baš bio sretan, ali kad sam ih vidio sve na okupu i kad sam čuo da netko kaže: “Tu smo svih 23 i nijedan nije više kriv od drugog”, malo sam se zbunio. Pomislio sam “dobro, ovo nisam doživio kao igrač?”. Prišao sam, okrenuo se i otišao. Nisam im ništa rekao.

Mbappe ga nije iznenadio

L’Equipe: Griezmann je ojačao...

– Duga je sezona iza njega. Morao je ponovno raditi na fizičkoj snazi. Morao se vratiti.

L’Equipe: Zaslužuje li Zlatnu loptu?

– Da, bilo bi zasluženo kad bi dobio. Nije jedini kandidat, ali zaslužuje ju. A posebno se nadam da će Zlatna lopta pripasti Francuzu. Mislim da bi to bila vrlo dobra stvar.

L’Equipe: Biste li razumjeli odluku da ne pripadne Francuzu?

– Pa vidjeli smo puno i od drugih. Ne zaboravimo da su tu još ona dvojica... Zapravo, čak trojica! Stavite Ronalda i Messija u korelaciju, plus Neymar.

L’Equipe: je li vas Mbappe iznenadio?

– Ne, nije. Ali biti tako važan i učinkovit igrač sa samo 19 godina izvanredna je stvar. Inteligentan je. Uza sve svoje kvalitete, bio je svjestan da nema legitimitet u usporedbi s drugima.

L’Equipe: Hoćete li produljiti ugovor i na razdoblje nakon 2020.?

– Razgovarat ću s predsjednikom Le Graetom. Produljenje? To sad nije aktualno.