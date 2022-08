Nadal odustao od nastupa u Montrealu

Španjolski tenisač Rafael Nadal odustao je od nastupa na ATP turniru u Montrealu zbog problema s ozljedom trbušnog zida.

Vlasnik rekordna 22 Grand Slam naslova zbog iste je ozljede bio prisiljen predati polufinale Wimbledona prošlog mjeseca.

"Već neko vrijeme vježbam bez servisa i sve je prolazilo dobro. Servise sam počeo trenirati prije četiri dana, međutim jučer sam osjetio laganu smetnju u trbuhu," poručio je 36-godišnji Španjiolac koji je pet puta slavio na turniru u Montrealu koji počinje u ponedjeljak.

"Jako sam tužan što nisam otputovao u Montreal i igrao turnir koji sam osvojio pet puta. Međutim, u ovom trenutku moram biti mudar i razmišljati o com zdravlju," dodao je.

Nadal će se sada pokušati pripremiti za nastup na posljednjem Grand Slamu ove sezone, US Openu koji je na rasporedu u New Yorku od 29. kolovoza do 11. rujna.

Od nastupa u Montrealu odustao je i Srbin Novak Đoković jer ne može ući u zemlju jer se nije cijepio protiv COVID-19.