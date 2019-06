Na pragu je U-21 reprezentacije, a zamalo je odustao od nogometa iz bizarnog razloga

Dinamo ima tri odlična golmana, zna se da je prvi izbor Dominik Livaković kojem u leđa puše sjajni Danijel Zagorac, a svoju šansu čeka Dinko Horkaš.

Slučajno je, ali zanimljivo da sva tri golmana Dinama imaju ime koje počinje slovom d. Mladi Horkaš još čeka svoju priliku na vratima prve momčadi iako je njezin dio već jako dugo. Dosad je branio za prvu momčad samo na pripremnim i prijateljskim utakmicama.

Treće pripreme s A momčadi

– Ovo su mi već treće pripreme ovdje u Sloveniji s prvom momčadi, prvi put bio sam još kad je trener bio Ivajlo Petev. Tako da pripreme podnosim bez problema, naviknut sam na rad s prvom postavom. Dečki me znaju, dobra smo momčad, mislim da sam se dobro uklopio i prilagodio – kaže nam Dinko Horkaš.

S obzirom na te tri godine u prvoj momčadi, jeste li nestrpljivi da stanete na gol u službenoj utakmici?

– Nije da sam nestrpljiv, ali čekam svoju priliku. Ispred mene su dva vrhunska vratara i moram ja još puno toga naučiti od njih. Naravno da bih volio braniti, ali sve u svoje vrijeme, iako sam spreman – mirno će 20-godišnjak.

Nagađa se da bi Dominik Livaković mogao otići već ovog ljeta. Portugalski mediji sele ga u Porto. Vjerojatno “navijate” za to da vam napravi mjesta?

– Ma ne pratim vam ja takve stvari. To je Dominikova stvar i tema za ljude koji odlučuju o transferima tako da ne želim ni komentirati. Mogu mu samo poželjeti sve najbolje u karijeri, da odluči ono što je najbolje za njega jer je stvarno vrhunski golman i zaslužuje samo najbolje.

Gdje se vidite za godinu, dvije?

– Ovdje, u Dinamu, kao prvi vratar Dinama, nadam se da ću se ovdje uspjeti nametnuti. Sad dolazi i ta U-21 reprezentacija, nadam se da ću se i tamo uspjeti nametnuti izborniku za novi ciklus kvalifikacija. Nije mi želja nikamo ići, ovdje mi je najbolje i moje će vrijeme tek doći.

Postoji li kakva bojazan, naime, Dinamo je znao dati prilike mladim golmanima, prvi golmani bili su i Zelenika, Šemper pa na kraju ovdje nisu uspjeli ostati prvi vratari?

– Ne postoji strah, možda tek nekakva trema. No, svatko ima svoj put, a ja mislim da je taj moj put jako dobar. Odradio sam dosta utakmica u drugoj ligi s drugom momčadi i stekao nekakvo iskustvo, dugo sam i sada s ovom prvom, branio sam u Ligi prvaka mladih, pa u engleskom International kupu. Neću biti bačen u vatru, kad stanem na gol, imat ću iza sebe već puno utakmica. Imam ipak drukčiji put nego moji prethodnici.

Uzori: Buffon i Ter Stegen

Možete li se usporediti s Livakovićem, u čemu je on bolji, a koje su možda vaše prednosti?

– Ne bih nas uspoređivao, svatko ima neke svoje kvalitete i možda neke slabije strane. Meni je “forte” igranje nogom, jednako dobro igram lijevom i desnom, ali ima i stvari koje još moram poboljšati, primjerice izlaske na centaršut, nekakve procjene, ali golman se uči tijekom cijele svoje karijere i stječe iskustvo, a iskustvo se ne može kupiti, ono dolazi s godinama, svaka je utakmica nova lekcija, nova škola.

Zašto ste postali golman?

– Ha ha, počeo sam kao igrač u Segesti s pet godina. Na jednom treningu bio sam najmlađi, oba su nam se golmana ozlijedila ili odustala i stao sam na gol. Kad sam došao doma, rekao sam mami i tati da ću braniti. Nisu ništa rekli, ali očekivali su da će me to proći, da je to samo nekakva faza.

No, ostao sam na golu i branio gotovo godinu dana bez rukavica. A jednom sam umalo od svega odustao. Bio sam još mali, vani je padala kiša i nije mi se dalo ići na trening. I na kraju me ni roditelji nisu odveli na trening. Nakon toga više nisam ni išao na treninge, oko mjesec dana bio sam doma, a onda mi se opet treniralo. Došlo je lijepo vrijeme, ha ha. Sada mi kiša uopće ne smeta, sad mi je zapravo najdraže raditi i braniti po kiši.

Imate li kakve golmanske uzore?

– Svakako Buffon zbog cijele karijere i staža na tako visokoj razini, a trenutačno mi je najdraži Ter Stegen baš zato što sjajno igra nogom. Obožavam gledati Barcelonu i Manchester City kad igraju od golmana, to mi je super.

Obitelj vam je i dalje u Sisku?

– Da, mama, tata i brat koji se isto bavi nogometom, igra zadnjeg veznog u Segesti. Uvijek smo iza kuće igrali tako da je on pucao, a ja branio. Jedan smo drugome i danas potpora i najbolji prijatelji.