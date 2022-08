Ante Čačić nije želio dramu koju je dobio, ali na kraju je Dinamo pokazao karakter

Dinamo je u Ligi prvaka, plavi su u uzvratu nakon prave drame nadoknadili zaostatak iz Norveške i nakon produžetaka s 4:1 pobijedili Bodø/Glimt. Imali su sve nakon prvog dijela, pa stali, da bi u produžecima pokazali karakter i uz dva pogotka u 116. i 119. minuti otišli u Ligu prvaka.

Protiv Osijeka je bilo svečano, jer je dres s brojem 350 dobio kapetan Arijana Ademi, a sada je za 200. utakmicu odigranu protiv Osijeka, kojem je i postigao pogodak, Oršić dobio dres s brojem 200, uručio mu ga je bivši napadač plavih Branko Strupar. Pa kad je svečanost pred Osijek iznjedrila 5:2 pobjedu, ponadali su se plavi navijači da će i ova svečanost donijeti veselje u srazu s Bodø/Glimtom.

Početak kao kod Ćire

Ante Čačić i njegov kolega na drugoj strani izveli su potpuno očekivane sastave, za trenera Bodø/Glimta to i nije čudno, s istim je ovim sastavom pobijedio plave u prvoj utakmici, s istih 11 počeo je i posljednji susret norveškog prvenstva.

Nošen sjajnom atmosferom Dinamo je strašno krenuo, odmah je opalio Šutalo, a vratar gostiju odbio, da bi potom čistu priliku imao Baturina, ali je pucao preko vratiju. A onda u četvrtoj minuti 1:0. Livaković je dugom loptom našao Petkovića, ovaj glavom poslao prema Baturini koji je čekao da prođe Oršić, prvi udarac završio je u bloku, ali miljenik plavih navijača iz druge je pogodio pod prečku u prvi kut! Bio je to početak iz snova, uraganski, kao 1982. kod Ćire Blaževića.

Nastavio je Dinamo igrati dobro, pametno, a 32. minuti bio je blizu željenom vodstvo od dva razlike, povratnu loptu opalio je Ademi sa 16 metara i pogodio prečku. I onda čudo, ma čudesni Bruno Petković, kakav li je samo gol majstor zabio, škarice preko glave. Ristovski ga je lijepo našao, lopta se Petkoviću visoko odbila i leđima okrenut golu bacio se još unazad i punom nogom škaricama neobranjivo pogodio za 2:0 u 35. minuti u stilu Dražana Jerkovića. Ma u stilu Brune Petkovića, nisu mu to prve ovakve škarice i pogodak, treći put je to uspio napraviti u Dinamu, slično je zabio Lokomotivi i zaprešićkom Interu.

Plavi su s tom prednosti otišli na odmor, potpuno zasluženo imali su taj rezultat koji ih vodi u današnji ždrijeb skupina Lige prvaka. Bodø/Glimtu nisu dali ništa, tek je jednu priliku koja je, na kraju, bila zaleđe.

U nastavku smo gledali potpuno drugu sliku iako je Dinamo dobro krenuo, kontrolirao utakmicu sve dok nisu izašli Špikić i Baturina. Gosti su prvo zaprijetiti kada je Mvuka opasno pucao, ali je Livaković odlično reagirao, pa je nakon udarca iz kuta lopta išla u sami kut, ali je na crti Ljubičić izbacio. Svoju dobru dionicu gosti su okrunili pogotkom, Grønbæk, najskuplje pojačanje koje je nedavno stiglo iz Danske, prošao je pored Ademija, Perića i Šutala te matirao Livakovića za 2:1 i odveo utakmicu u neizvjesnost.

I opasno je Dinamo živio nakon toga, pritisnuli su Norvežani i tražili pogodak za prolaz, izlaskom Špikića i Baturine plavi su jako pali, potpuno su 'nestali' i kako su u tom periodu izgledali, dobro je da su se i dovukli do produžetaka.

Ne može Čačić bez drame

Čačić nije želio dramu, a dobio ju je i mora dobro izanalizirati zašto se dogodio takav pad njegove momčadi koja je u prvom dijelu izgledala fantastično, a u drugom neprepoznatljivo.

U prvom produžetku Dinamo se ipak probudio, počeo je nešto igrati, izašao iz letargije iako je na terenu bila momčad koja nikad nije igrala u ovakvom sastavu, u zadnjoj liniji Moharrami, Dilaver Šutalo i Ljubičić, a Bočkaj i Emreli krila, Gojak u vezi, špice Petković i Drmić... I kad se činilo da plavi mogu proći samo preko jedanaesteraca, postigli su pogodak, Emreli je dobio odličnu loptu, ali se spetljao pred vratarom od kojeg se lopta odbila do Drmića. Ovaj je odgodio udarac, prebacio na lijevu nogu i u 116. minuti donio prolazak Dinamu. A sve je potvrdio Petar Bočkaj u 119. minuti, od centra je sam pobjegao Drmić, vratar uspio odbiti, ali samo do Bočkaja koji je to pospremio za konačnih 4:1 i nevjerojatno slavlje u Maksimiru.

- Moram čestitati igračima, herojski su odradili posao, imali smo problema prije utakmice i za vrijeme utakmice, ali uspjeli smo. Ovo je povratak u Ligu prvaka, velika je to stvar za Dinamo i hrvatski nogomet. Imali smo i nekih unutarnjih problema koje ne želim iznositi da ne bi ispalo da tražim alibi. Dečki s klupe su super reagirali. Nismo paničarili, rekao sam dečkima prije produžetaka da budu mirni i da će pobjeda doći. Htio bih u skupini dva kapetana koje sam vodio u reprezentaciji, Luku Modrića i Darija Srnu, Real i Šahtar - govorio je Čačić nakon utakmice.

