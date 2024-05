'Morate imati nekoga tko zabije kad ne ide. Pjaca? Trebamo biti svjesni u kakav rizik ulazimo s njim'

Nakon osvojenog prvenstva nogometaši Dinama su slavili i u Hrvatskom kupu, poslije 0-0 u prvom susretu odigranom u Zagrebu, u uzvratu na Rujevici Dinamo je slavio protiv Rijeke 3-1 (2-0). Dinamo je time 17. put od hrvatske samostalnosti osvojio Kup. Osam puta je pobjednik bio Hajduk, dok je Rijeka ostala na šest trofeja.

Dinamo je prije ovosezonskog slavlja zadnji put bio pobjednik Kupa 2021. godine, a u posljednjih šest sezona Dinamo, Hajduk i Rijeka su ravnomjerno podijelili osvajanje Kupa, svaka je momčad po dva puta bila najbolja.

- Čestitke Dinamu na zasluženom osvajanju Kupa. Nogomet se igra za golove. Ne mogu se oteti dojmu da smo u prvih pola sata, do njihovog gola, bila bolja momčad, iako je to glupo reći. Morate zabiti gol. S ovim pravilom gola u gostima sam rekao da smo morali zabiti i na Maksimiru. Dinamo ima kvalitetu, ne možemo ostaviti Petkovića samog na širokom prostoru, pa onda i Baturinu...

Možemo pričati o mentalnom sklopu kada imate pet utakmice bez pobjede. Ne igrate uvijek dobar nogomet, ali morate imati nekoga tko mora zabiti kad ne ide. Ne mogu nikome ništa prigovoriti, dečki su dali sve od sebe, ali kad Dinamo povede, teško je igrati protiv njega. Tko zna što bi bilo da smo prvi zabili, imali smo neloše šanse, ali to ćemo analizirati u miru.

Pjaca? Odigrao je jako puno utakmica, bio je na nekim terapijama. Mislim da je to bilo najpametnije, da se nešto ne dogodi jer ide i na Euro. Znamo u kakvom su stanju njegova koljena, izdržala su cijelu sezonu, da je ostalo 1:0 na poluvremenu vjerojatno ne bi izašao, ali moramo biti svjesni rizika. mORASve je to u duhu borbe. Suludo je to komentirati. Ocjena sezone? To moraju napraviti ljudi u klubu. Naravno da je ovo hladno prizemljenje, ali treba analizirati sve hladne glave. Planovi za ljeto? Prvo moramo vidjeti gdje smo s igračima koji istječu ugovore, imamo igrače koji idu u reprezentacije. Mislim da ćemo biti pametniji nakon zadnjeg kola - izjavio je Željko Sopić.