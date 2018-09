Miše: Samo domaći trener, kao što je Vulić, može Hajduku donijeti boljitak

Hajdukov trener Zoran Vulić rekorder je po broju vođenih derbija u samostalnoj Hrvatskoj; ima ih čak 15 u prvenstvu te još četiri u Hrvatskom kupu, a s pet pobjeda u Prvoj HNL uvjerljivo je najuspješniji trener bijelih. Za usporedbu, Stanko Poklepović ima samo jednu pobjedu u derbiju, Ivan Katalinić dvije, kao i Luka Bonačić i Mirko Jozić. Pet pobjeda u derbiju u suparničkom taboru ima Zoran Mamić (iz devet nastupa), dok je najuspješniji ipak Zlatko Kranjčar sa šest pobjeda iz deset nastupa.

Zoran Vulić svoj je prvi derbi vodio još prije dvadeset godina, u travnju 1998., kada je s plavima na Poljudu remizirao 1:1, a u posljednjem nastupu u derbiju poražen je s 1:2, u veljači 2007. kada ga je s dva pogotka nokautirao Eduardo da Silva.

Nadmudrio Ćiru Blaževića

Vulić je i autor najuvjerljivije Hajdukove pobjede nad plavima u prvenstvu (4:1) u svibnju 2003. godine kada je Dinamo vodio Miroslav Blažević. U toj momčadi bijelih igrao je današnji Bjeličin pomoćnik Nino Bule, a zapovjednik obrane bijelih bio je Vulićev nekadašnji suigrač Ante Miše.

– Kad je derbi u pitanju, Hajdukovim igračima za motivaciju gotovo da i nije potreban trener. Ali tada, uoči te utakmice, Vulić nas je, kao i toliko puta prije, uvjeravao da smo bolji od Dinama iako su oni na klupi imali Ćiru Blaževića, a u momčadi Kranjčara, Marića, Mikića, Olića, Agića, Mitua... Jednostavno, on (Vulić) toliko te napuni samopouzdanjem da ti letiš po travnjaku. Hajduk je usto tada imao i kvalitetu i snagu da svojom agresijom pritisne Dinamo u začetku akcija. Taj presing nam je i donio uvjerljivu pobjedu – kaže Miše.

Dobro poznajete Vulića još otkako je bio igrač. Koje su njegove najveće kvalitete kao trenera?

– Vulić je najprije zadrti, pravi, punokrvni hajdukovac, kao što mu je bio i otac. On je usto jedan od najkompletnijih nogometaša koje je Hajduk ikada imao i kao takav on zna svakom igraču pronaći njegovu najbolju poziciju. To njegovo hajdučko srce, ta privrženost Hajduku upravo je ono što je bijelima sada bilo potrebno. Lijepo je vidjeti na klupi Vulića, Carevića i Praliju jer ja tvrdim da samo domaći treneri mogu Hajduku donijeti boljitak i trofeje. Hajduk s Vulićem već drugačije, bolje izgleda, iako je i on svjestan koliko mu je momčad oslabljena. Zbog toga mu treba dati vremena – ističe Miše.

Kako će Vulić motivirati igrače kad ga polovica njih ne razumije?

– Vulić uvijek počinje svoj motivacijski govor riječima: “Znate čiji dres nosite!” Domaćim igračima od toga nema većega motiva, nama je to odmah dizalo adrenalin. A stranci? Naravno da to ne mogu doživjeti na taj način, ali oni su profesionalci, iskusni su, znaju što se od njih očekuje. Njihova reakcija bit će pozitivna, a imat će i publiku iza sebe – dodaje Miše i evocira još jedan derbi.

U derbiju nema favorita

– Kada je Dinamo bio najjači, tamo 1997., s Prosinečkim, Vidukom, Cvitanovićem..., nas je vodio Bonačić i mi smo, iako kvalitetom inferiorni, nevjerojatnom agresijom, fajtom, prekidanjem igra, valjda s 40 faulova, zaustavili moćni Dinamo i pobijedili s 1:0 golom Vučka. Eto, i kad se misli da je Dinamo veliki favorit, kao danas, to u derbiju na Poljudu baš ništa ne znači.

