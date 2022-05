Milwaukee iznenađujuće lako slavio protiv Bostona usred Gardena

Košarkaši aktualnih NBA prvaka Milwaukee Bucksa uvjerljivom 101:89 pobjedom u bostonskom TD Gardenu protiv domaćih Celticsa poveli su sa 1-0 u konferencijskom polufinalu.

Osim u prvoj četvrtini, momčad Bostona nije se mogla nositi sa braniteljima naslova. Tako je Milwaukee već do poluvremena izgradio dvoznamenkastu prednost (56:46), a sredinom posljednje dionice ona je narasla do najvećih 17 razlike (92:75), nakon trice Jruea Holidaya koji je sa 25 koševa bio najbolji strijelac gostujuće momčadi.

Foto: Brad Penner/REUTERS Apr 25, 2022; Brooklyn, New York, USA; Boston Celtics forward Jayson Tatum (0) reacts after fouling out during the fourth quarter of game four of the first round of the 2022 NBA playoffs against the Brooklyn Nets at Barclays Center. The Celtics defeated the Nets 116-112 to win the best of seven series 4-0. Mandatory Credit: Brad Penner-USA TODAY Sports Photo: Brad Penner/REUTERS

Giannis Antetokounmpo je u pobjedu ugradio "triple-double" učinak sa 24 poena, 13 skokova i 12 asistencija. Od Bobbyja Portisa su Bucksi dobili 15 koševa i 11 skokova, a 11 poena je dodao Grayson Allen.

Jayson Tatum je predvodio strijelce Celticsa sa 21 košem, ali je za njih potrošio 18 šuteva. Po 12 poena ubacili su Jaylen Brown i Al Horford koji je imao i 10 skokova.

Boston će pokušati popraviti dojam u drugoj utakmici u kojoj će opet biti domaćini, a na rasporedu je u noći s utorka na srijedu po srednjoeuropskom vremenu (1:00 sati).