Milun se vratio na veliku scenu: Ja uvijek riskiram, kod mene je sve ili ništa

Nakon osam poraz u posljednjih 12 borbi, hrvatski teškaš Marko Milun izborio je pobjedu koja ga je ponovo vratila u prvi plan europske teškaške scene. Prihvativši borbu samo tri dana prije njena održavanja, Milun je brzinski otputovao u Monte Carlo i ondje, jednoglasnom odlukom sudaca, pobijedio doprvaka svijeta u amaterskom boksu Kubanca Fernanda Arzolu Lopeza. Prihvatiti takvu borbu bio je za hrvatskog superteškaša prvorazredni rizik.

- Baš sam bio na piću s Alenom Babićem kada me je nazvao Leo i kazao da imam ponudu za borbu koju sam odmah prihvatio. Nisam ni znao s kim boksam, tek poslije sam saznao da je Kubanac. Ja uvijek riskiram i zato i jest takva situacija sa mnom. Kod mene je sve ili ništa. Hvala Bogu da se i meni nešto otvorilo. Ovaj put sam se dobro osjećao prije, za vrijeme i poslije meča. Valjda sam se, napokon, posložio u glavi. Nisam znao niti da je borba na pet rundi a na kraju sam bolje boksao u četvrtoj i petoj nego u prve tri runde.

Priznat će Marko da su mu odgovarala pravila koja su bliža profesionalnom boksu koja su se na ovoj reviji Svjetskog boksačkog saveza (IBA) primjenjivala. Iako je u borbu ušao kao autsajder, jer je stigao kao pričuvno rješenje za Španjolca Ghadfu (trećeg sa SP-a), iz nje je izašao kao uvjerljivi pobjednik.

- Ja niti jedne sekunde nisam pomislio da ne mogu pobijediti. Nisam išao tamo odraditi meč. Ovo mi je više odgovaralo jer nije bilo tih brojanja na nogama na što se suci u amaterskom boksu lako odlučuju. I nije bilo sputavanja u klinču.

U ovoj borbi sudac u ringu brojao je, i to dvaput, kubanskom superteškašu što nam sugerira da je Milun kadar izboriti olimpijsku vizu.

- To je cilj i vjerujem da ću ovaj puta uspjeti proći na jednom od dva olimpijska kvalifikacijska turnira koji će uslijediti u prvoj polovici 2024. Prošli put me dijelio samo jedan meč a ove godine sam ne Europskim igrama izgubio od Engleza Oriea kojeg sam godinu prije pobijedio.

Uz Miluna u Monte Carlu su bili i novinar i tajnik BK Leonardo Slobodan Mufić (ovaj put u ulozi "cutmana") i njegov dugogodišnji trener Leonard Pijetraj od kojeg se bio odvojio pa mu se vratio.

Prema nam je javljeno samo tri dana prije, objeručke smo prihvatili borbu. Bilo je bum ili dum. Bio je to rizik no bez rizika nema profita. Marko nije dugo napravio neki rezultat i morali smo nešto napraviti. S obzirom na to da je protivnik bio viši i da se dobro kreće dogovor je bio da ga napada što više u tijelo pa ga je uspješno pogađao i u jetru. Milun jest pobijedio ali s puno tehničkih pogreška pa me veseli da imamo prostora za napredak. Uostalom, trenirati je počeo tek početkom mjeseca pa je bio negdje na svojih 60 posto.

Za ovu pobjedu Milun je zaradio 10.000 USD no čini se da je u smislu oporavka rejtinga zaradio znatno više.

- Pobijediti svjetskog doprvaka na ovakav način vrijedi koliko i sve njegove pobjede do sada. Ovo je odjeknulo u svijetu boksa jer Milun je na ovu borbu stigao kao autsajder.

Naglasio nam je Pijetraj još i ovo:

- Ovo je četvrti put da neki član mog kluba ruši i pobjeđuje Kubanca. Hrgović je trojicu tukao prekidom a Milun je dva puta svoga rušio. Znači svi su padali i bili u nokdaunu.

Tko će završiti u nokdaunu u dvoboju između Međunarodnog boksačkog saveza (IBA) i Međunarodnog olimpijskog odbora (IOC)?

- Sada se i jedni i drugi trude da vam ugode. Zasad niti jedna strana ne uvjetuje borcima da mogu nastupiti samo na jednoj ili drugoj strani no vjerojatno će nakon Olimpijskih igara biti postavljeni uvjeti i tada bi moglo biti ili si tu ili tamo - kazao je Milunov trener.