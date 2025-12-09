Messi istaknuo pet favorita za naslov svjetskog prvaka i navukao bijes navijača: 'Ti si nula od čovjeka'

Lionel Messi odigrao je odličnu sezonu u dresu Inter Miamija s kojim je osvojio naslov MLS prvaka te je proglašen MVP-jem doigravanja. Messi je zabio 43 pogotka i imao 26 asistencija u samo 49 nastupa u svim natjecanjima, a nakon osvajanja naslova prvaka dao je intervju za ESPN.

Američke novinare najviše je zanimao njegov nastup na Svjetskom prvenstvu sljedećeg ljeta koje će se najvećim dijelom odigrati u SAD-u, dok Meksiko i Kanada kao drugi domaćini imaju puno manje utakmica. Iako već ima 38 godina, Messi će ponovno predvoditi napad Argentine koja će pokušati postati prva reprezentacija nakon Brazila 1958. i 1962. koja je uspjela osvojiti dva uzastopna Mundijala.

Messi je prvo prokomentirao skupinu u kojoj se Argentine nalazi, a protivnici će joj biti Austrija, Alžir i Jordan.

- Kad sam vidio našu skupinu, bio sam uvjeren da ćemo opet otići daleko. Osvajanje prošlog SP-a skinulo mi je ogroman teret s leđa. Sad više nemam pritisak da ga moram osvojiti i to je veliko olakšanje - rekao je Messi, a potom su ga pitali da, osim Argentine, istakne još pet favorita za naslov prvaka.

- Španjolska i Francuska mogu opet do trofeja. Engleska i Brazil dugo nisu bili prvaci, a tu je i Njemačka - rekao je i navukao bijes navijača jer nije spomenuo Portugal, reprezentaciju njegovog velikog rivala Cristiana Ronalda.

Mnogi su mu to zamjerili te su mišljenja kako je Messi ljubomoran na Ronalda, a svoje negodovanje istaknuli su komentarima na društvenim mrežama: "Nema smisla ne spomenuti Portugal", "Ljubomoran je", "Ti si nula od čovjeka" - samo su neki od njih.