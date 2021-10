UOČI DANAŠNJEG MEČA

Hrvat nasmijao sve Engleze na presici i prijetio Filipu Hrgoviću: Prebit ću te

– Gospodine Hearn, dovedite svoju promociju u Hrvatsku i dovedite Hrgovića u ring i ja ću ga rastaviti. Jer boks nije samo tehnika, to je i život, a ja ću ga prebiti. On je deset puta manji muškarac od mene. Znam da mi ne vjerujete, no dajte mi priliku – kazao je Babić