Mavsima produžetak protiv Clippersa

Hrvatski centar Ivica Zubac postigao je 10 koševa uz sedam skokova i dvije asistencije u 104-112 domaćem porazu Los Angeles Clippersa od Dallas Mavericksa nakon produžetka.

Zubac je na terenu proveo dvije sekunde manje od 26 minuta, iz igre je šutirao 3-5 te je pogodio sva četiri slobodna bacanja.

Clippersi su produžetak izborili serijom 11-1 u posljendjih minutu i pol četvrte četvrtine, a na 103-103 poravnao je Paul George tricom sa zvukom sirene. No, u dodatnih pet minuta Clippersi su postigli tek jedan poen, dok su Mavsi u produžetak krenuli serijom 7-0 zahvaljujući polaganju i zakucavanju Kristapsa Porzingisa te trici Maxija Klebera.

Najbolji kod gostiju iz Dallasa koji su ovom pobjedom prekinuli niz od tri poraza bio je Porzingis sa 30 ubačaja, dok je povratnik nakon ozljede Luka Dončić dodao 26. Kod Clippersa je Reggie Jackson postigao 31 koš uz 10 skokova, a George 26 uz devet skokova.

New York Knicksi su u svom Madison Square Gardenu sa 106-100 nadigrali Los Angeles Lakerse koji su igrali bez suspendiranog LeBrona Jamesa koji je kažnjen jednom utakmicom neigranja zbog tučnjave u Detroitu prije dvije večeri. Zahvaljujući sjajnom šutu za tricu Knicksi su sredinom druge četvrtine stvorili 25 koševa prednosti (54-29), no krajem trećeg dijela su Lakersi prvenstveno zahvaljujući Russellu Westbrooku uspjeli doći do poravnanja na 79-79. Ipak, Lakersi nisu uspjeli i povesti, Knicksi su se u četvrtoj četvrtini ponovno odvojili na 99-90 te ostvarili vijednu pobjedu.

Evan Fournier sa 26 ubačaja i bivši igrač Lakersa Julius Randle sa 20 koševa i 16 skokova predvodili su Knickse, dok Lakersima nije pmogao "triple-double" Westbrooka od 31 poena, 13 skokova i1 0 asistencija.

Miami Heat je preokretom u četvrtoj četvrtini stigao do 100-92 pobjede na gostovanju kod Detroit Pistonsa. Početkom posljednjeg dijela dvoboja Pistonsi su vodili sa 77-68, no uslijedila je serija Heata od 26-5 za samo sedam minuta kojom je gostujući sastav tri i pol minute prije kraja stigao do nedostižnih 94-82. Sjajan je kod Heata bio Tyler Herro koji je ušao s klupe i ubacio 31 koš, dok je kod domaćih najučinkovitiji bio Jerami Grant sa 21 pogotkom.

Portland Trail Blazersi bez većih su problema sa 119-100 u svojoj dvorani nadvisili oslabljene Denver Nuggetse. CJ McCollum je sa 32 poena predvodio pobjednike, dok je Jeff Green ubacio 24 za poražene.