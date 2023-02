Martić: Možemo do naslova u Davis Cupu. Domaćinstvo skupine bi nam puno značilo

Hrvatski su tenisači u Rijeci postigli važnu pobjedu protiv Austrijanaca (3:1) i tako postigli najmanje dva cilja: ostali su u najkvalitetnijem razredu i otvorili sebi novu priliku za visoki plasman u tom natjecanju. A izbornik Vedran Martić stigao je do svoje devete pobjede u 12 susreta koliko je na klupi reprezentacije. U njegovu mandatu Hrvatska je izbila na prvo mjesto na ITF-ovoj listi reprezentacija, imamo i finale Davisova kupa iz 2021., nedostaje još samo naslov. Pa smo ga na početku razgovora pitali: možemo li i do treće krune u Davisovu kupu, možda već ove godine?

– Odgovorit ću kratko: možemo. Hrvatska je i dosad pokazala da se u ovom natjecanju može nositi sa svakim, ali da bi se baš osvojio naslov, mora se poklopiti više stvari. Prvo, da nas zaobiđu ozljede, što se ovaj put nije dogodilo jer smo ostali bez Čilića, i drugo, da ne dobijemo pretešku skupinu. No, ne smijemo biti ni previše bahati, konkurencija je jaka, evo Nijemci su ispali iz najkvalitetnijeg razreda. Da smo i mi izgubili, tko zna kamo bi nas bacilo – kaže Martić.

Domaćinstvo bi puno značilo

Čelni ljudi HTS-a kane kandidirati Hrvatsku za domaćinstvo jedne od skupina, zbilo bi se to od 12. do 17. rujna, spominju se Zadar i Višnjik, bi li to pomoglo?

– Bilo bi to izvrsno. Ne moramo na neko daleko putovanje i imali bismo podršku s tribina. Nisam se tome nadao, ali stigla je ta informacija i to bi bio veliki plus za nas. Mi smo posljednje dvije godine igrali u Italiji i imali Italiju u skupini i to je svakako bila otegotna okolnost. To domaćinstvo korisno je za reprezentaciju, ali i za razvoj hrvatskog tenisa.

U Rijeci smo gledali Ćorića u vrhunskom izdanju?

– Otkad ja pratim njegove nastupe u Davisovu kupu, Ćorić uvijek za reprezentaciju igra izvanredno, pruža strašne partije. Lani je također bio odličan, na turniru u Bologni pobijedio ga je samo Berrettini, i sada je nastavio s pobjedama. Sretan sam zbog njega, u Australiji je izgubio od Lehečke koji je jako neugodan igrač. No, sad je u Rijeci postigao dvije pobjede bez izgubljenog seta i na neki način vratio samopouzdanje uoči dvoranske sezone u kojoj on može jako dobro igrati. Nadam se da će s odličnim igrama nastaviti i na turnirima u Montpellieru (igra se ovaj tjedan, kao treći nositelj Ćorić je slobodan u prvom kolu – op. a.) i Rotterdamu, ali i poslije na velikim turnirima u SAD-u, u Indian Wellsu i Miamiju.

05.2.2023. dvorana Zamet, Rijeka - Kvalifikacijski susret Davis Cupa izmedju Hrvatske i Austrije. Cetvrti mec. Borna Coric slavi pobjedu protiv Dominica Thiema u cetvrtom mecu. Photo: Nel Pavletic/PIXSELL Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

I dok se od Ćorića takvo nešto moglo i očekivati, Gojo je opet ugodno iznenadio, u reprezentaciji je on sasvim drugi igrač?

– Nije se očekivalo da će Gojo iznenaditi Thiema, ali uspio nas je dovesti u vodstvo s 2:0, što je bio idealan scenarij. No, ovo nije nogomet gdje će sudac odsvirati kraj. Upozorio sam igrače da svatko mora biti spreman kao da će baš njegov meč odlučiti pobjednika. Gojo svakako ima igru koja mu može omogućiti daljnji napredak na ATP listi (trenutačno je 116. – op. a.), samo mu treba kontinuitet. Nastupat će sad na najjačim turnirima, trenirati s najboljim igračima. U reprezentaciji je on posebno motiviran i to će ostati, ali ja vjerujem da će biti uspješniji i na turnirima.

Goran ima žicu za trenera

Uspješan je kao trener i vaš bivši učenik Goran Ivanišević, već ima osam trenerskih GS naslova. Jeste li, dok je bio vaš igrač, osjetili da naginje ka tom poslu.

– Jesam, pa on je jednom u Splitu prekinuo svoj trening da bi dao savjet nekom klincu. On ima dobro oko i žicu za trenera, odmah uoči sve prednosti i mane kod mladih igrača. A i Đokoviću je očito koristan.

Goran je uvijek imao dobro oko i žicu za trenera. Prekidao bi svoj trening da bi dao savjet nekom klincu