Marin: Obitelj je sve podredila meni i mojem nogometu

Ovog tjedna sudjelovao je u pobjedi juniora u Osijeku i povratku te momčadi na prvo mjesto, prije toga igrao je za prvu momčad Dinama, stigao do finala Premier league International kupa i igrao protiv Bayerna, igrao je četvrtfinale Lige prvaka mladih protiv Chelseaja, za drugu momčad Dinama igrao je drugu ligu...

Sve je to prošao Antonio Marin, vjerojatno buduća velika zvijezda plavih.

Jesi li se pokoji put ‘izgubili’ ne znajući na čiji trening trebate ići?

– Na svu sreću nisam. No živim pored stadiona pa to ne bi bio problem. Igranje za više generacija može mi samo koristiti. Naravno da bih kao i svi drugi bio koncentriran na prvu momčad, ali ako klub odluči da sam u određenom trenutku potreban nekoj drugoj momčadi, nemam problem s time – kaže Marin.

I djed Branko me vozio

Koliki je bio problem tako mijenjati momčad i suigrače?

– Nije mi problem jer uživam u nogometu i svakoj utakmici. Svjestan sam što ovo znači za moju karijeru kao što sam svjestan grba koji nosim na dresu i upravo zato mi nije problem nastupati za neke druge selekcije. Ako je to u interesu Dinama, ja sam spreman.

Što vas je najviše veselilo, igranje za prvu momčad, četvrtfinale Lige prvaka s Chelseajem ili finale Premier kupa s Bayernom?

– Sve nosi svoje, ali igranje i trening s prvom momčadi je ipak nešto posebno. U juniorskoj Ligi prvaka nam je malo nedostajalo i baš mi je žao što nismo otišli u polufinale. U Premier Cupu Bayern je bio prevelik zalogaj, ali mislim da smo ostavili pozitivan dojam. Međutim, kada uđeš u seniorsku svlačionicu, onda sve to dobije dimenziju više.

Vidite li se s većom minutažom kod Bjelice u sljedećoj sezoni?

– Kakav bih ja bio igrač kada ne bih vjerovao u sebe. Naravno da se vidim s minutažom koja će biti sukladna mojim igrama i treninzima, a zaista sam pun motiva da se dokažem među seniorima. Kod trenera Bjelice sviđa mi se što rotira momčad i nitko nije nezadovoljan i vjerujem da će biti prilike za mene, a onda je ipak sve na meni.

Kako biste se opisali kao igrača?

– Možda još uvijek malo zaigranog jer volim loptu više od svega, ali ne mogu vam opisati koliko mi je dobro došao trening i neke utakmice sa seniorima. Veći podražaj iziskuje veći trud i napor, ali iskustvo je neprocjenjivo. Pogotovo razgovor sa starijim igračima, trenerima i ljudima oko prve momčadi.

Tko je od dosadašnjih trenera najviše utjecao na vašu igru?

– Stvarno je tu bilo puno kvalitetnih trenera i zaista mi je teško izdvojiti nekog posebnog jer ne želim da se neki drugi osjećaju manje vrijedni. Svi su mi pomogli na svoj način i od srca im zahvaljujem.

Kako to da ste počeli u ZET-u?

– Bio mi je najbliži kvartu pa sam počeo tamo. S ekipom iz kvarta krenuo sam na treninge.

Što biste bili da niste igrač?

– Iskreno, otkako sam prvi put puknuo loptu, meni je pred očima samo Dinamo i igranje u Maksimiru. Nikada nisam razmišljao o nečem drugom. Vjerojatno navijač Dinama koji bi navijao...

Gdje i s kime živite?

– S roditeljima blizu stadiona. Obitelj mi je najveća podrška. Sve je podređeno tome i zaista mi ne preostaje ništa drugo nego se baviti nogometom. Spomenuo bih i djeda Branka koji me često vozio na treninge i pazio na mene. S takvom obitelj sve je lakše.

Imate li frizuru po uzoru na nekog igrača ili ste sam svoj majstor?

– Majstor je frizer. Sjednem na stolicu i prepustim se njima.

Imate li igračkog uzora?

– Kao dijete divio sam se Ronaldinhu i njegovim majstorijama u dresu Barcelone.

Samo me Dinamo zanima

Što radite u slobodno vrijeme?

– Slobodnog vremena je jako malo pa ga moram dobro rasporediti, ali prioritet su djevojka i prijatelji. Odemo na kavu, malo razgovaramo o svemu i brzo prođe vrijeme.

Kako gledate na želje europskih klubova koji vas žele dovesti?

– Ne pratim to. Prijatelji mi ponekad pošalju kada vide neki napis, ali načelno me to ne zanima. Imam svoj put i ljude koji se brinu o tome. Ne zamaram se.

Vaš menadžer Bičanić kaže da biste rado ostali u Dinamu, no može li vas nekakva ogromna ponuda odvesti?

– Kao što sam već rekao, ne zamaram se time. Moje ambicije vezane su isključivo uz Dinamo kojem želim vratiti dio onoga što su uložili u mene. Tek kada ispunim snove i ambicije da napravim dobar rezultat s Dinamom, možemo razgovarati o sljedećem poglavlju u karijeri. Do tada – samo Dinamo!